Η «βασίλισσα της απάτης» στα εστιατόρια: Χρέη 40.000$, τρώει για εκατοντάδες δολάρια και δεν ακουμπάει καν το φαγητό

Οι εστιάτορες στο Γουίλιαμσμπεργκ έχουν πλέον μάθει καλά το πρόσωπό της, όμως αυτό δεν εμπόδισε την Pei “Lu” Chung — μια 32χρονη επίδοξη food influencer — να προσθέσει ακόμη ένα dine-and-dash στο ιστορικό της το βράδυ της Τετάρτης.

Η γυναίκα που έχει συλληφθεί πέντε φορές για απλήρωτους λογαριασμούς σε εστιατόρια, ανάμεσά τους και Michelin-star hotspots όπως τα Francie και Peter Luger, συνεχίζει ακάθεκτη: παραγγέλνει εκατοντάδες δολάρια σε φαγητό, δεν τρώει ούτε μπουκιά και φεύγει χωρίς να πληρώσει.

Το τελευταίο της «χτύπημα» σημειώθηκε στο Hole in the Wall, ένα δημοφιλές αυστραλιανό café-restaurant στη Bedford Avenue. Ντυμένη με γούνινο παλτό, λευκή τσάντα Louis Vuitton και κασμιρένιο μπερέ, έμεινε στο μαγαζί πέντε ώρες, παράγγειλε τρία πιάτα — pan-seared σολομό, carbonara και burrata — και δεν άγγιξε κανένα.

«Ο μάνατζερ την αναγνώρισε αμέσως», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη μαρτυρία ο σερβιτόρος Ross. «Της είπε ότι δεν θα κρατήσει τις παραγγελίες αν δεν δώσει κάποιο μέσο πληρωμής. Γέλασε. Της μίλησε ξανά… και του απάντησε ‘Ναι, καλέστε την αστυνομία’. Μετά εξαφανίστηκε στην τουαλέτα».

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να μην καλέσουν την NYPD, αφαιρώντας απλώς τα πιάτα και τον καφέ της, τα οποία έμειναν άθικτα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρεί να κρυφτεί στις τουαλέτες για να αποφύγει την πληρωμή.

Συλλήψεις, Michelin και… απλήρωτα ενοίκια

Η Pei “Lu” Chung δεν φαίνεται να ενοχλείται ούτε από συλλήψεις ούτε από δημοσιότητα. Μόνο το προηγούμενο Σάββατο συνελήφθη δύο φορές — πρώτα στο Sea Thai και λίγες ώρες αργότερα στο δημοφιλές Misi — ενώ την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισε και νέα δίωξη για παρόμοια περιστατικά σε άλλα εστιατόρια.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο βρίσκεται αλλού: σύμφωνα με δημόσια δικαστικά έγγραφα, η Chung χρωστά πάνω από 40.000 δολάρια σε ενοίκια στο πολυτελές διαμέρισμά της, όπου διαμένει από το 2021. Φέρεται να έχει σταματήσει να καταβάλλει μισθώματα εδώ και δύο χρόνια.

Γείτονάς της δήλωσε στην Post ότι η Chung αφήνει σκουπίδια στο διάδρομο, γράφει το όνομά του στην πόρτα του με κραγιόν και φωνάζει έξω από το διαμέρισμά του. «Το πρόβλημα κρατάει χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από υποτροφία στο Pratt University στο TikTok fame

Η Chung, που κατάγεται από την Ταϊβάν, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2019 με πλήρη υποτροφία στο Pratt University. Στο LinkedIn της δηλώνει σπουδές στον σχεδιασμό ψηφιακής πληροφορίας και εργασιακή εμπειρία σε τράπεζα μέχρι το 2023 — χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν εξακολουθεί να εργάζεται κάπου.

Εκείνο που είναι πάντως βέβαιο είναι πως η «φήμη» της αυξάνεται. Μέσα σε λίγες μέρες, οι ακόλουθοί της στο Instagram αυξήθηκαν από 13.000 σε 22.000.

«Είναι για τη δημοσιότητα, 100%», λέει ο Ross από το Hole in the Wall. «Όσο πιο πολλές φορές έρχεται η αστυνομία, τόσο περισσότερο περιεχόμενο έχει να ανεβάσει. Αυτό θέλει».

«Κανείς δεν κάνει τίποτα — και το ξέρει»

Όπως σχολίασαν εργαζόμενοι, η NYPD συχνά αποφεύγει να προχωρήσει σε χρονοβόρες διαδικασίες για μικρές παραβάσεις, επιτρέποντας στην Chung να συνεχίζει ανενόχλητη.

«Το ξέρει ότι θα τη συλλάβουν, θα την αφήσουν και θα το επαναλάβει. Είναι TikTok εποχή — ζει για τη δημοσιότητα», είπε ο Ross. «Τώρα όμως, όλοι οι εστιάτορες στο Μπρούκλιν ξέρουν το πρόσωπό της».

Η Pei “Lu” Chung δεν έχει απαντήσει σε καμία από τις αιτήσεις για σχόλιο.