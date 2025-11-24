Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Δευτέρας, προειδοποιώντας για ένα νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί μεγάλο όγκο νερού με φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία θα επεκταθεί στη βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται

Τρίτη 25/11

• Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί)

• Έντονα φαινόμενα στην Ήπειρο, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα

Τετάρτη 26/11

• Ιόνιο: Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη

• Ήπειρος και Αιτωλοακαρνανία

• Από το απόγευμα: δυτική–νότια Πελοπόννησος και ανατολική Μακεδονία

Πέμπτη 27/11 – Παρασκευή 28/11

• Ιόνιο σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της Ζακύνθου)

• Ήπειρος

• Δυτική & κεντρική Στερεά Ελλάδα

• Δυτική & νότια Πελοπόννησος

• Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη

• Παρασκευή: τοπικά ισχυρά φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία θα υποχωρήσει στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές στην Αττική θα έχουν ιδιαίτερη ένταση από το πρωί της Παρασκευής 28/11.

Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι σε δυτικά, βόρεια, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα ενδέχεται να σημειωθούν έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα (150 mm) μέσα σε διάστημα 3–4 ημερών. Οι νοτιάδες 7–8 μποφόρ θα διατηρήσουν υψηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια πάνω από τα 1.600 μέτρα.

Η εικόνα έως το τέλος της εβδομάδας

• Οι βροχές ξεκινούν την Τρίτη από τα δυτικά

• Η ένταση κορυφώνεται από το βράδυ της Τετάρτης έως το Σάββατο

• Η χώρα πλήττεται συνολικά, με έμφαση σε δυτική και βόρεια Ελλάδα, βόρειο/ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

• Από 1η Δεκεμβρίου ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές που αναμένονται ισχυρά φαινόμενα.