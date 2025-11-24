Καιρός - Μαρουσάκης: Περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού - Εκτιμήσεις για εκατοντάδες τόνους ανά στρέμμα

Σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών θα συνεχίσει η ερχόμενη εβδομάδα, όπως παρουσίασε στην τελευταία του πρόγνωση για τον καιρό ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως έρχονται διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από την περιοχή της Ιταλίας, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν το δυτικό, βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας. Μάλιστα, σε μία πρώτη εκτίμηση ως προς το ύψος της βροχής, ανέφερε πως «σε ορισμένα ορεινά τμήματα, θα ξεπεράσουν τους 350 με 400 τόνους ανά στρέμμα».

Τα καιρικά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τον μετεωρολόγο να τονίζει επίσης: «η πολική αέρια μάζα κατέβηκε πολύ νωρίς στα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, με αποτέλεσμα οι θερμές θάλασσες της Μεσογείου, οι οποίες έρχονται σε επαφή μαζί τους, να δημιουργούν τα βαρομετρικά χαμηλά».

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός της Δευτέρας έρχεται με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη Φλώρινα να αναμένεται να καταγράψει τη χαμηλότερη θερμοκρασία, φτάνοντας τους 0°C το πρωί. Ακολουθούν η Τρίπολη με 2°C, η Λάρισα με 3°C και η Θεσσαλονίκη με 6°C, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα κυμανθεί στους 10°C.

Για τη Δευτέρα δεν προβλέπονται έντονα φαινόμενα, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και εκτιμάται πως θα φτάσει νέο κύμα αστάθειας.

Από την Τρίτη οι βροχές επιστρέφουν στα δυτικά, χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ημερών. Τετάρτη και Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ενώ οι προγνώσεις δείχνουν μια αρκετά αυξημένη πιθανότητα για κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας από την Παρασκευή, με μπόρες, δυνατές καταιγίδες και επιδείνωση σε πολλές περιοχές.

Έντονες βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να κάνουν το πέρασμά τους και από την Αθήνα, από την Πέμπτη και την Παρασκευή.