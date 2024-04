Ρωσία: Εκτεταμμένες πλημμύρες από υπερχείλιση του ποταμού Ουράλη - Κατέρρευσε φράγμα

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται στην περιοχή των Ουραλίων στη Ρωσία, μετά την έκρηξη τμήματος του φράγματος στην ορεινή πόλη Ορσκ, απότοκο του οποίου ήταν να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες.

Βαρέα χωματουργικά μηχανήματα βρίσκονται επί τόπου προσπαθώντας να στηρίξουν το φράγμα στο ορεινό αυτό μέρος της Ρωσίας που επλήγη από τις πλημμύρες. Νωρίτερα, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την περιοχή του Όρενμπουργκ, αφού τα επίπεδα στον ποταμό Ουράλη αυξήθηκαν επικίνδυνα λόγω του λιωσίματος των πάγων.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι 10.000 κάτοικοι ενδέχεται να βρίσκονται στη ζώνη πλημμύρας και έως και 4.000 σπίτια ενδέχεται να πλημμυρίσουν. «Οι εργασίες στην περιοχή της ρήξης του φράγματος στο Ορσκ συνεχίζονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, προσθέτοντας ότι περίπου 440 άτομα και 217 τεμάχια εξοπλισμού συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι κάτοικοι δύο από τις τρεις συνοικίες του Ορσκ εκκενώθηκαν. «Πολίτες των περιοχών Λένινσκι και Σοβέτσκι του Ορσκ μεταφέρονται σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», ανέφερε σε μήνυμά της η περιφερειακή εισαγγελία.

🇷🇺 | #Russia : The areas in Orenburg Oblast of Russia being flooded after a dam burst in the city of Orsk. Evacuations are underway. pic.twitter.com/T0jvmr5CNj

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι εργάζονται για να περιορίσουν τις πλημμύρες στο Ορσκ, περίπου 1.800 χιλιόμετρα (1.100 μίλια) ανατολικά της Μόσχας. Το Ορσκ έχει πληθυσμό περίπου 230.000 κατοίκους. Οι εκτοπισμένοι μεταφέρονται σε κοντινά σχολεία.

Μη επαληθευμένα πλάνα στην εφαρμογή Messenger Telegram φάνηκε να δείχνει νερό να αναβλύζει μέσα από ένα ρήγμα σε ένα χωμάτινο φράγμα.

‼️ Dam breach in Russian Orsk



The volume of water discharge from the Aktobe reservoir is growing. At the moment it is known about three deaths (according to official data).



More than 2.5 thousand houses and 6.8 thousand household plots were flooded. More than 4 thousand people… pic.twitter.com/3QyQmZaSEO