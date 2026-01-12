ΔΙΕΘΝΗ
Ρομπέρτα Μέτσολα: Απαγόρευση εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του Ιράν

Η ανακοίνωση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

«Καθώς ο θαρραλέος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, αποφάσισα σήμερα (Δευτέρα) να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε στο X.

Παράλληλα σήμερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πρεσβευτές ή επιτετραμμένοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία που υπηρετούν στην Τεχεράνη, κλήθηκαν σήμερα από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες τους εξέφρασαν τη λύπη τους για την υποστήριξη που εκδήλωσαν αυτές οι χώρες προς τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Επιβεβαιώνουμε ότι κλήθηκαν (στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών) οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές», γνωστοποίησε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

