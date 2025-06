Ρώμη: Από τη Ρωσία η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο πάρκο - Ο φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη στη Σκιάθο

Από τη Ρωσία φέρεται να κατάγεται η 30χρονη που εντοπίστηκε νεκρή πριν από περίπου δέκα ημέρες, στο πάρκο Βίλα Παμφίλι της Ρώμης.

Η άτυχη γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή κάτω από μια μαύρη σακούλα, γυμνή και χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης στο γνωστό πάρκο της Ρώμης, ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά, βρέθηκε η έξι μηνών κόρη της, επίσης γυμνή, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, ο αναπληρωτής εισαγγελέας της Ρώμης, Τζουζέπε Κασκίνι, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό το ακριβές αίτιο θανάτου της γυναίκας, ωστόσο υπήρχαν βάσιμες υποψίες διπλής ανθρωποκτονίας.

Στη συνέχεια, η μητέρα της μιλώντας σε εκπομπή έρευνας της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε πάει στην Μάλτα για να εξασκήσει τα αγγλικά της. Εκεί γνώρισε έναν 46χρονο Αμερικανό, με τον οποίο πήγε στη Ρώμη.

Baby found dead in Rome park may have been strangled. No injuries found on body of woman, who may be child's mother #ANSA https://t.co/r2kkugxeMj