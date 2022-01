Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν σε κηδεία στη Ρώμη με τους παρευρισκόμενους να χαιρετούν ναζιστικά και το φέρετρο να έχει καλυφθεί με τη σημαία που έχει πάνω τη σβάστικα.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για την κηδεία ενός 44χρονου πρώην μέλους της ακροδεξιάς νεοφασιστικής ομάδας «Forza Nuova», ο οποίος πέθανε το Σαββατοκύριακο από θρόμβωση.

Δεκάδες άτομα που ήταν συγκεντρωμένα έξω από την εκκλησία, φαίνονται στις εικόνες να «υποδέχονται» το φέρετρο με τη σβάστικα φωνάζοντας «Παρουσιάστε!» και έχοντας το δεξί τους χέρι υψωμένο, χαιρετώντας φασιστικά.

Η Καθολική εκκλησία στη Ρώμη καταδίκασε έντονα τις εν λόγω εικόνες χαρακτηρίζοντάς τες ως «προσβλητικές και απαράδεκτές». Σε ανακοίνωσή τους, οι εκκλησιαστικές αρχές τόνισαν ότι ούτε ο ιερέας της ενορίας της Αγίας Λουκίας, ούτε ο ιερέας που τέλεσε την εν λόγω κηδεία, γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί έξω από τους συγκεντρωμένους στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση η σβάστικα περιγράφεται ως «ένα φρικτό σύμβολο που δε συνάδει με τον Χριστιανισμό».

«Αυτή η ιδεολογική και βίαιη εκμετάλλευση, ειδικά μετά από μια πράξη λατρείας κοντά σε ιερό τόπο, είναι σοβαρή, προσβλητική και απαράδεκτη για την εκκλησιαστική κοινότητα της Ρώμης και για όλους τους ανθρώπους στην πόλη μας» ανέφερε.

