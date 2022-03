Ρομάν Αμπράμοβιτς: Πού έχει μεταφέρει τα σούπερ γιοτ του μετά τις κυρώσεις

Το σούπερ γιοτ Solaris του Ρομάν Αμπράμοβιτς κινείται στα ανατολικά της Μεσογείου, μετά την επιβολή κυρώσεων στον ιδιοκτήτη της Τσέλσι.



Το σκάφος, αξίας 600 εκατ. δολ. εντοπίστηκε να πλέει ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, το Solaris απέπλευσε την Τρίτη από το λιμάνι της Βαρκελώνης όπου βρισκόταν για εργασίες συντήρησης, και το απόγευμα της Πέμπτης εθεάθη στις νότιες ακτές της Σικελίας.

UPDATE: Abramovich's yacht MY SOLARIS changed course around 18:00UTC, once the vessel had passed the southern tip of Sicily. Course is now 39° (NE direction). Likely destination could be Montenegro, where Abramovich has a (not so modest) villa in Ulcinj. pic.twitter.com/Uhzd3vrdzB