Ρίσι Σούνακ: Ζήτησε συγγνώμη για τη «φρικτή» μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις

Συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης ζήτησε σήμερα ο Ρίσι Σούνακ για τη «φρικτή» μεταχείριση βετεράνων μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ κατά τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας.

Πρόκειται για άτομα που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, βία, εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις, πριν από την άρση της απαγόρευσης της ομοφυλοφιλίας το 2000. Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στην κατάμεστη Βουλή των Κοινοτήτων δήλωσε ότι η απαγόρευση ήταν μια «φρικτή αποτυχία του βρετανικού κράτους».

Υπενθυμίζεται πως η Βρετανία ήρε την εν λόγω απαγόρευση μόνο αφότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε το επιχείρημα ότι η απαγόρευση ήταν απαραίτητη για την προστασία του ηθικού και της μάχιμης ισχύος στις τάξεις του βρετανικού στρατού. Το δικαστήριο αποφάσισε πως η συγκεκριμένη πολιτική παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σημειωθεί πως πριν από την απόφαση, πολλοί ομοφυλόφιλοι στις τάξεις του βρετανικού στρατού προσπαθούσαν να κρύψουν τη σεξουαλικότητά τους καθώς κινδύνευαν να αποταχθούν από τις ένοπλες δυνάμεις.

Μια ανεξάρτητη έκθεση ξεκίνησε πέρυσι να συντάσσεται, εξετάζοντας μαρτυρίες βετεράνων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που υπηρέτησαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1967 και 2000. Η έκθεση αυτή δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως μια δημόσια πρόσκληση για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων έφερε περισσότερες από 1.120 απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένων περίπου 300 από βετεράνους που απολύθηκαν λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Μετά την έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Ρίσι Σούνακ είπε χαρακτηριστικά πως «όπως καθιστά σαφές η σημερινή έκθεση, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί υπέστησαν τις πιο φρικτές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και βίας, ομοφοβικό εκφοβισμό, ενώ υπηρετούσαν γενναία αυτή τη χώρα. Σήμερα, εκ μέρους του βρετανικού κράτους, ζητώ συγγνώμη».

