Ρίσι Σούνακ: Εμπαίζει τους τρανς, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις – Το βίντεο που διέρρευσε

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, να εκφράζεται απαξιωτικά για τους τρανς.

Ο Ρίσι Σούνακ, στο βίντεο που διέρρευσε και έχει γίνει αντικείμενο έντονου και επικριτικού σχολιασμού από συλλογικότητες και πολιτικούς της χώρας, ακούγεται να εμπαίζει «γυναίκες που έχουν πέη».

«Δείχνει τη θεαματικά λανθασμένη κρίση του και γιατί είναι εντελώς ακατάλληλος να ηγηθεί της χώρας μας» λέει ο Σούνακ, αναφερόμενος, πιθανώς, στον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει τοποθετηθεί υπέρ των ίσων δικαιωμάτων.

«Ο Εντ Ντέιβι (σ.σ. ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών) ήταν πολύ απασχολημένος. (...) Πιθανώς προσπαθούσε να πείσει τους πάντες ότι οι γυναίκες, σαφώς, έχουν πέη. (...) Όλοι ξέρετε ότι είμαι μεγάλος οπαδός του να μαθαίνουν όλοι μαθηματικά μέχρι τα 18, αλλά αποδεικνύεται ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη βιολογία» είπε, ενώ οι συνομιλητές του γελούσαν.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συζήτησης με άλλους βουλευτές των Τόρις σε συνάντηση της Επιτροπής 1922, του Συντηρητικού Κόμματος.

Μετά τη δημοσιοποίησή του βίντεο, η σκιώδης υπουργός ισότητας των Εργατικών, βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις καταφέρθηκαν κατά του Σούνακ.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε «οργισμένος» και «σοκαρισμένος» από τα πλάνα και είπε πως αρχικά πίστεψε ότι ήταν ψεύτικο το βίντεο, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είπε πραγματικά τέτοια πράγματα.

«Δεν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ ή για κάποιον δεξιό που διεκδικεί την προεδρία των ΗΠΑ - μιλάμε για τον πρωθυπουργό μας» σημείωσε, εξηγώντας τους λόγους της δυσπιστίας του για την γνησιότητα των πλάνων.

Μιλώντας στο PinkNews, κατά τη διάρκεια του pride του Λονδίνου, ο Καν απαίτησε από τον Ρίσι Σούνακ να απολογηθεί για τα λεγόμενά του.

«Ήμουν θυμωμένος, έκπληκτος, σοκαρισμένος και νομίζω ότι πρέπει να απολογηθεί» τόνισε και διερωτήθηκε πώς γίνεται ο πρωθυπουργός της χώρας να χειροτερεύει την ήδη δύσκολη ζωή των τρανς, μόνο και μόνο για να γελάσουν οι συνομιλητές του.

Η Ανλίς Ντοντς, η σκιώδης υπουργός ισότητας, δήλωσε στο PinkNews ότι «τα τρανς άτομα δεν πρέπει να γίνονται πολιτικό παιχνίδι», ενώ ένας βουλευτής των Τόρις, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, χαρακτήρισε τα σχόλια «πολύ θλιβερά».

Άλλη βουλευτής, έκανε λόγο για προσπάθεια του Σούνακ να «αποσπάσει την προσοχή από την κρίση του κόστους ζωής που προκάλεσαν οι Τόρις», βάζοντας στο στόχαστρό του τους τρανς.

