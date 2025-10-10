ΔΙΕΘΝΗ
Ρίσι Σούνακ: Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός πιάνει δουλειά στη Microsoft και την Anthropic

Πέρα από τις δύο τεχνολογικές εταιρείες, ο Σούνακ θα δρα και ως αμειβόμενος σύμβουλος της Goldman Sachs, όπου είχε εργαστεί μεταξύ 2001 και 2004

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ ανέλαβε αμειβόμενες θέσεις συμβούλου στη Microsoft και στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, με την ανεξάρτητη επιτροπή Acoba να του επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την άσκηση επιρροής στην κυβέρνηση.

Η Advisory Committee on Business Appointments (Acoba), το θεσμικό όργανο που ελέγχει τις επαγγελματικές κινήσεις πρώην υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, προειδοποίησε τον Σούνακ ότι απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί lobbying υπέρ των εταιρειών.

Ρίσι Σούνακ: Οι νέοι ρόλοι στη Microsoft και την Anthropic

Σύμφωνα με τις επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, ο Σούνακ θα παρέχει στη Microsoft «στρατηγικές εκτιμήσεις υψηλού επιπέδου» για γεωπολιτικές τάσεις.

Η συνεργασία του με την Anthropic –μια ταχέως ανερχόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται την OpenAI, τη Google και τη Meta– περιγράφεται ως «εσωτερική δεξαμενή σκέψης».

Η Acoba σημειώνει ότι η Anthropic «έχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη βρετανική κυβερνητική πολιτική», κάτι που θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση «άδικης πρόσβασης ή επιρροής». Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζονται και για τη Microsoft, «μεγάλο επενδυτή» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι όροι και οι δεσμεύσεις 

Η επιτροπή αναγνώρισε ότι η απόσταση από τη θητεία του Σούνακ μειώνει τη σημασία τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να γνωρίζει, ωστόσο του υπενθύμισε τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους πρώην υπουργούς: για δύο χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την κυβέρνηση απαγορεύεται να συμβουλεύουν εταιρείες σε θέματα κρατικών συμβάσεων ή να ασκούν lobbying.

Πέρα από τις δύο τεχνολογικές εταιρείες, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι ο Σούνακ θα δρα και ως αμειβόμενος σύμβουλος της Goldman Sachs, όπου είχε εργαστεί μεταξύ 2001 και 2004.

Μετά την εκλογική του ήττα το καλοκαίρι του 2024, υπήρχαν φήμες ότι θα εγκατέλειπε τη Βουλή των Κοινοτήτων για μια θέση στη Silicon Valley. Ωστόσο, παραμένει βουλευτής του Ρίτσμοντ και Νόρθαλερτον και έχει δηλώσει ότι θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην περιφέρειά του.

«Αν με χρειαστεί κανείς, θα είμαι στο Γιορκσάιρ», είχε πει αστειευόμενος στην τελευταία του συνεδρία Πρωθυπουργικών Ερωτήσεων.

Τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπία

Ο Σούνακ δήλωσε ότι όλα τα έσοδά του από τις νέες θέσεις θα δοθούν στο The Richmond Project, φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε με τη σύζυγό του και στοχεύει στη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων στη Βρετανία – τομέα που είχε προωθήσει και ως πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε ότι μέσω των νέων του ρόλων θέλει να «διασφαλίσει πως η επερχόμενη τεχνολογική αλλαγή θα βελτιώσει πραγματικά τη ζωή όλων μας».

«Πάντα πίστευα ότι η τεχνολογία θα αλλάξει τον κόσμο και θα καθορίσει το μέλλον μας», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεχνολογική επανάσταση, εξίσου βαθιά – και πιο γρήγορη – από τη βιομηχανική».

Με πληροφορίες από BBC

