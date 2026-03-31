Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει διεθνή σύνοδο κατά της «Antifa»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει τη διοργάνωση διεθνούς συνόδου με στόχο την αντιμετώπιση της Antifa και άλλων αριστερών οργανώσεων, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η σύνοδος, που εξετάζεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αναμένεται να συγκεντρώσει αξιωματούχους από διάφορες χώρες, με στόχο τον συντονισμό στρατηγικών και την ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από το φαινόμενο της «Antifa», μεταδίδει σχετικά το Reuters.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών), μεταξύ των οποίων και ο υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ελέγχου εξοπλισμών και διεθνούς ασφάλειας, Τόμας ΝτιΝάνο.

US counterterror officials plan antifa summit, sources say https://t.co/kGjVyxMVjX — The Straits Times (@straits_times) March 31, 2026

Antifa: Οι ανησυχίες για την πρωτοβουλία των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζουν την Antifa ως «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια», με εκπρόσωπο του υπουργείου να κάνει λόγο για «βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες» που έχουν εμπλακεί σε επιθέσεις και ταραχές στις ΗΠΑ και τη Δύση.

Ωστόσο, ειδικοί στην αντιτρομοκρατία επισημαίνουν ότι η Antifa δεν αποτελεί οργανωμένη δομή, αλλά ένα αποκεντρωμένο κίνημα χωρίς ενιαία ηγεσία ή ιεραρχία. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή από πιο άμεσες απειλές, όπως εκείνες που συνδέονται με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Ο Μάικλ Τζέικομπσον, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι είναι αμφίβολο αν η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για μια τέτοια σύνοδο, τη στιγμή που αυξάνονται οι ανησυχίες για επιθέσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Antifa: Ασαφείς λεπτομέρειες για τη σύνοδο

Παρά τις επικρίσεις, αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει λάβει «πρωτοφανή μέτρα» για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών κατά οργανώσεων όπως η Χαμάς και οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Πολλές λεπτομέρειες για τη σύνοδο παραμένουν ασαφείς, όπως οι χώρες που θα προσκληθούν ή το εύρος της ατζέντας. Σύμφωνα με πηγές, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναμένεται να είναι μεταξύ των αποδεκτών προσκλήσεων, ενώ εξετάζεται και η ανακοίνωση μιας διεθνούς συμμαχίας κατά της Antifa.

Η Antifa, συντομογραφία του «αντιφασισμού», δεν θεωρείται ενιαία οργάνωση, αλλά ένα ιδεολογικό ρεύμα χωρίς κεντρική δομή, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Κογκρέσου. Παρότι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως υποστηρικτές της έχουν εμπλακεί σε περιστατικά βίας, νομικοί και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η στοχοποίησή της ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινικοποίηση πολιτικών απόψεων.

Η συζήτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μετατόπισης των προτεραιοτήτων της αντιτρομοκρατικής πολιτικής των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να έχει επανειλημμένα θέσει την αντιμετώπιση της Antifa στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας.

Παράλληλα, δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας εστιάζουν όλο και περισσότερο στον κίνδυνο επιθέσεων που συνδέονται με το Ιράν, ειδικά μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Europol έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών.

Με πληροφορίες από Reuters