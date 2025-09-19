ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιατί οι Αμερικανοί ψάχνουν ξαφνικά «Τι είναι η Antifa» στο Google

Στις ΗΠΑ ο όρος παραμένει άγνωστος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιατί οι Αμερικανοί ξαφνικά ψάχνουν «Τι είναι η Antifa» Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Στις ΗΠΑ, οι διαδικτυακές αναζητήσεις γύρω από την Antifa έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες. Η αφορμή δόθηκε από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να χαρακτηρίσει το κίνημα ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση», στον απόηχο της δολοφονίας του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο Κερκ έπεσε νεκρός στις 10 Σεπτεμβρίου και ο 22χρονος δράστης Τάιλερ Ρόμπινσον παραδόθηκε στις αρχές 33 ώρες αργότερα. Αν και δεν έχει παρουσιαστεί στοιχείο που να συνδέει τον Ρόμπινσον με την Antifa, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να κατηγορήσει τους «τρελούς εξτρεμιστές αριστερούς» ότι με τη ρητορική τους υποκινούν βία και είναι «άμεσα υπεύθυνοι» για τον θάνατο του Κερκ.

Την Τετάρτη, με ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον χαρακτηρισμό της Antifa ως τρομοκρατικής οργάνωσης, πυροδοτώντας μια έκρηξη ενδιαφέροντος. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με την Ευρώπη, στις ΗΠΑ ο όρος παραμένει άγνωστος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως συμβαίνει συχνά με ζητήματα που δεν είναι αμιγώς αμερικανικά.

Γιατί οι Αμερικανοί ξαφνικά ψάχνουν «Τι είναι η Antifa» Facebook Twitter

Η αμερικανική άγνοια ως φαινόμενο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια έρευνα του 2020 από την Conference on Jewish Material Claims Against Germany, η οποία αποκάλυψε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα άγνοιας γύρω από το Ολοκαύτωμα στους νέους Αμερικανούς. Σχεδόν τα δύο τρίτα δεν γνώριζαν ότι οι ναζί δολοφόνησαν έξι εκατομμύρια Εβραίους, ενώ ένας στους δέκα πίστευε λανθασμένα ότι οι ίδιοι οι Εβραίοι προκάλεσαν το Ολοκαύτωμα. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί δεν μπορούσαν να κατονομάσουν ούτε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ενώ το 23% θεωρούσε τον διωγμό «μύθο» ή «υπερβολή».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι πολλοί Αμερικανοί έσπευσαν στο Google για να καταλάβουν τι σημαίνει Antifa.

Γιατί οι Αμερικανοί ξαφνικά ψάχνουν «Τι είναι η Antifa» Facebook Twitter

Η λέξη προέρχεται από το «anti-fascist». Πρόκειται για ένα χαλαρά δικτυωμένο, αποκεντρωμένο κίνημα ακτιβιστών που αντιτίθενται σε ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες. Δεν έχει ηγεσία ούτε ενιαία ιδεολογία· περιλαμβάνει ομάδες και άτομα με τάσεις από τον αναρχισμό μέχρι τον σοσιαλισμό. Το 2017, οι συγκρούσεις στην πόλη Σάρλοτσβιλ με λευκούς εθνικιστές έφεραν την Antifa στο διεθνές προσκήνιο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) έχει καταγράψει βίαιες ενέργειες από άτομα που δηλώνουν ότι ανήκουν στην Antifa, ωστόσο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται για οργανωμένη οντότητα αλλά για «κίνημα ή ιδεολογία».

Τι σημαίνει η κίνηση Τραμπ

Παρά την έντονη ρητορική, ο πρόεδρος δεν έχει νομική αρμοδιότητα να χαρακτηρίσει μια εσωτερική πολιτική κίνηση ως «τρομοκρατική οργάνωση». Οι λίστες τρομοκρατικών οργανώσεων στις ΗΠΑ αφορούν μόνο ξένες ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να θέσει την Antifa σε υψηλότερη προτεραιότητα για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες έρευνες ή συλλήψεις.

Με πληροφορίες από CBS News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Διεθνή / Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Από τις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα, κύκλοι της αμερικανικής δεξιάς και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προσπάθησαν να συνδέσουν το έγκλημα με την τρανς κοινότητα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Διεθνή / Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις
LIFO NEWSROOM
Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Διεθνή / Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Οι εντάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS φέρνουν τη Γερμανία να εξετάζει Σουηδία ή Βρετανία αντί της Γαλλίας, ενώ οι διαφωνίες για ηγεσία και κατανομή εργασίας απειλούν το μέλλον των μαχητικών έως το 2040
LIFO NEWSROOM
«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Διεθνή / «Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς βρέθηκε στο επίκεντρο ξανά για τη δίκη με την Μπριζίτ Μακρόν - Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη φωνή του αμερικανικού συντηρητισμού; Από το κίνημα Blexit μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας
LIFO NEWSROOM
Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
 
 