Γιατί οι Αμερικανοί ψάχνουν ξαφνικά «Τι είναι η Antifa» στο Google

Στις ΗΠΑ, οι διαδικτυακές αναζητήσεις γύρω από την Antifa έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες. Η αφορμή δόθηκε από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να χαρακτηρίσει το κίνημα ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση», στον απόηχο της δολοφονίας του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο Κερκ έπεσε νεκρός στις 10 Σεπτεμβρίου και ο 22χρονος δράστης Τάιλερ Ρόμπινσον παραδόθηκε στις αρχές 33 ώρες αργότερα. Αν και δεν έχει παρουσιαστεί στοιχείο που να συνδέει τον Ρόμπινσον με την Antifa, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να κατηγορήσει τους «τρελούς εξτρεμιστές αριστερούς» ότι με τη ρητορική τους υποκινούν βία και είναι «άμεσα υπεύθυνοι» για τον θάνατο του Κερκ.

Την Τετάρτη, με ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον χαρακτηρισμό της Antifa ως τρομοκρατικής οργάνωσης, πυροδοτώντας μια έκρηξη ενδιαφέροντος. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με την Ευρώπη, στις ΗΠΑ ο όρος παραμένει άγνωστος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως συμβαίνει συχνά με ζητήματα που δεν είναι αμιγώς αμερικανικά.

Facebook Twitter

Η αμερικανική άγνοια ως φαινόμενο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια έρευνα του 2020 από την Conference on Jewish Material Claims Against Germany, η οποία αποκάλυψε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα άγνοιας γύρω από το Ολοκαύτωμα στους νέους Αμερικανούς. Σχεδόν τα δύο τρίτα δεν γνώριζαν ότι οι ναζί δολοφόνησαν έξι εκατομμύρια Εβραίους, ενώ ένας στους δέκα πίστευε λανθασμένα ότι οι ίδιοι οι Εβραίοι προκάλεσαν το Ολοκαύτωμα. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί δεν μπορούσαν να κατονομάσουν ούτε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ενώ το 23% θεωρούσε τον διωγμό «μύθο» ή «υπερβολή».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι πολλοί Αμερικανοί έσπευσαν στο Google για να καταλάβουν τι σημαίνει Antifa.

Facebook Twitter

Η λέξη προέρχεται από το «anti-fascist». Πρόκειται για ένα χαλαρά δικτυωμένο, αποκεντρωμένο κίνημα ακτιβιστών που αντιτίθενται σε ακροδεξιές και νεοναζιστικές ομάδες. Δεν έχει ηγεσία ούτε ενιαία ιδεολογία· περιλαμβάνει ομάδες και άτομα με τάσεις από τον αναρχισμό μέχρι τον σοσιαλισμό. Το 2017, οι συγκρούσεις στην πόλη Σάρλοτσβιλ με λευκούς εθνικιστές έφεραν την Antifa στο διεθνές προσκήνιο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) έχει καταγράψει βίαιες ενέργειες από άτομα που δηλώνουν ότι ανήκουν στην Antifa, ωστόσο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται για οργανωμένη οντότητα αλλά για «κίνημα ή ιδεολογία».

Τι σημαίνει η κίνηση Τραμπ

Παρά την έντονη ρητορική, ο πρόεδρος δεν έχει νομική αρμοδιότητα να χαρακτηρίσει μια εσωτερική πολιτική κίνηση ως «τρομοκρατική οργάνωση». Οι λίστες τρομοκρατικών οργανώσεων στις ΗΠΑ αφορούν μόνο ξένες ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να θέσει την Antifa σε υψηλότερη προτεραιότητα για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες έρευνες ή συλλήψεις.

Με πληροφορίες από CBS News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ