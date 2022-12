Το Qatargate στο εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Ευτυχής σαν Καταριανός στην Ευρώπη»

Αφιερωμένο στο Qatargate, το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τις Βρυξέλλες, είναι το νέο εξώφυλλο του Charlie Hebdo, που «φωτογραφίζει» εμμέσως την Εύα Καϊλή.

Το εξώφυλλο παρουσιάζει έναν Καταριανό με παραδοσιακή φορεσιά στην Ευρώπη, ο οποίος εμφανίζεται χαμογελαστός και «ευτυχής», όπως γράφει χαρακτηριστικά η επικεφαλίδα.

Στο δεξί του πόδι που κάθεται μία γυναίκα με στενό φόρεμα και ντεκολτέ από το οποίο ξεχειλίζουν χρήματα και στο αριστερό μία ακόμη γυναίκα φορώντας κοστούμι, από το οποίο επίσης βγαίνουν χρήματα.

«Ευτυχής σαν Εμίρης του Κατάρ στην Ευρώπη!», τιτλοφορείται το σκίτσο με την μία γυναίκα στα αριστερά να προσθέτει την φράση «avec des putes» [ακριβής μετάφραση: ιερόδουλες] και την δεύτερη να συμπληρώνει «et des deputes» [ακριβής μετάφραση: βουλευτές], επιχειρώντας ένα λογοπαίγνιο μεταξύ των δυο γαλλικών λέξεων.

