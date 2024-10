Πυροβολισμοί στο Τενεσί - Ένας νεκρός

Πυροβολισμοί που ξέσπασαν ανάμεσα σε πλήθος κοντά σε πανεπιστήμιο του Τενεσί το απόγευμα του Σαββάτου, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα εννέα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ανακοίνωση της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ένας 24χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Μεταξύ των τραυματιών ήταν δύο 12χρονοι και ένας 14χρονος με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τις εκδηλώσεις επιστροφής των φοιτητών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τενεσί είχε αρχίσει να αραιώνει όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί μεταξύ δύο ομάδων γύρω στις 5 μ.μ., δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νάσβιλ. Ο διοικητής της αστυνομίας τόνισε ότι οι πυροβολισμοί δεν φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με τις εκδηλώσεις του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Τενεσί.

A shooting took place near Tennessee State University as their homecoming football game began. https://t.co/8TjbFuTBPd pic.twitter.com/gr0YqeYWYh