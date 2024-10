Οκλαχόμα: Πυροβολισμοί σε πάρτι για το Halloween - Ένας νεκρός και 12 τραυματίες

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός από ένα πάρτι για το Halloween, που πραγματοποιήθηκε στην Οκλαχόμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Οκλαχόμα οι πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 12:30 π.μ όταν δύο ομάδες ατόμων διαπληκτίστηκαν στο Patty's Event Center.

Από τους πυροβολισμούς τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δυο μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος. Σύμφωνα με τις αρχές, στο αιματηρό συμβάν «συμμετείχαν πολλοί ένοπλοι».

