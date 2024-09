Πυροβολισμοί στο Μόναχο: Η επίθεση αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως τρομοκρατική ενέργεια

Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζουν οι Αρχές του Μονάχου, τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα κοντά στο προξενείο του Ισραήλ.

Ο 18χρονος δράστης της επίθεσης σημειώνεται πώς έπεσε νεκρός από τα πυρά που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Μονάχου και την Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA), στόχος του εκτιμάται ότι ήταν το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η επίθεση του Αυστριακού πιστεύεται ότι έχει αναφορά στο Γενικό Προξενείο του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Σε βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το σημείο, ο 18χρονος φαίνεται να προσπαθεί να σπάσει με το τουφέκι του ένα τζάμι του Προξενείου, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

In Munich, there are reports of a shooting near the Consulate General of Israel



