Πυροβολισμοί στο Μόναχο: Νεκρός ο ύποπτος

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα με όπλο κοντά στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ναζισμού του Μονάχου και στο ισραηλινό προξενείο, την Πέμπτη.

Ο άνδρας χτυπήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαυαρίας, και η περιοχή αποκλείστηκε γύρω από την πλατεία Karolinenplatz. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Joachim Herrmann δήλωσε αργότερα ότι ο ύποπτος πέθανε.

Η αστυνομία είπε ότι ένας άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή να φέρει μακρύ πυροβόλο όπλο και στη συνέχεια πέντε αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρ με τα υπηρεσιακά τους όπλα.

In Munich, there are reports of a shooting near the Consulate General of Israel



Today is the anniversary of the terrorist attack in 1972, when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Olympics in Munich. pic.twitter.com/AreDdluLAl