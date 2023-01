Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Άιοβα με τραυματίες- Συνελήφθησαν δύο άτομα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε σχολείο στην Άιοβα των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος και μία καθηγήτρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ανήλικο θύμα και η καθηγήτρια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά δεν έχει δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

🚨#BREAKING: Shooting at Starts Right Here charter school in Des Moines, #Iowa has left three people injured, two in critical condition pic.twitter.com/gk0qZRiyho