Το πρώτο βίντεο της Κάμαλα Χάρις με το Freedom της Beyoncé: Επιλέγουμε την ελευθερία

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο προεκλογικό βίντεο της Κάμαλα Χάρις υπό το μουσικό κομμάτι Freedom της Beyoncé και βασικό σλόγκαν το «Επιλέγουμε την ελευθερία».

Το βίντεο έχει αισιόδοξη χροιά και μιλά μεταξύ άλλων για τη βία των όπλων, την υγειονομική περίθαλψη και τις αμβλώσεις.

Η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις κυκλοφόρησε το πρώτο της επίσημο βίντεο, νωρίς σήμερα το πρωί (ώρα Αμερικής), λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα και η αντιπρόεδρός του δήλωσε ότι διεκδικεί την υποψηφιότητα.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj