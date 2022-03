Προσπαθεί ο Μακρόν να ντυθεί σαν τον Ζελένσκι;- Όταν οι πολιτικοί καταφεύγουν στα casual ρούχα

Στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν με ασυνήθιστη εμφάνιση. Κάποιοι δεν ενθουσιάστηκαν- σχολίασαν ότι προσπαθεί να αντιγράψει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι- και το περιστατικό αποτέλεσε αφορμή για να συζητηθεί ξανά το πολιτικό «τρικ» των πιο casual εμφανίσεων και το αποτέλεσμα που έχει αυτό.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media η επίσημη φωτογράφος του Μακρόν δείχνουν τον Γάλλο πρόεδρο να εργάζεται στο γραφείο του ελαφρώς αξύριστος, με τζιν και φούτερ που έφερε το λογότυπο των ειδικών δυνάμεων της γαλλικής αεροπορίας.

Παρότι ήταν Κυριακή, ήταν ασυνήθιστα πρόχειρα ρούχα για τον 44χρονο πολιτικό που έχει δείξει μια συντηρητική αίσθηση της μόδας όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, σπάνια έχει εμφανιστεί με κάτι άλλο πέρα από κάτασπρο πουκάμισο, μπλε κοστούμι και γραβάτα του ίδιου χρώματος.

Πολλοί κατηγόρησαν τον Γάλλο πρόεδρο ότι προσπαθούσε να αντιγράψει το ταπεινό εμπόλεμο look του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ο 44χρονος Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται με φούτερ, T-shirt, τζάκετ στα χρώματα της παραλλαγής και είναι ελαφρώς αξύριστος.

«Πριν από ένα μήνα θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προσπαθεί να αντιγράψει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε», σχολίασε στο Twitter ο Ολεξέι Σορόκιν, γενικός διευθυντής της Kyiv Independent.

A month ago it would have been hard to imagine French President Emmanuel Macron trying to copy President Volodymyr Zelensky.



Now it’s the reality we live in. pic.twitter.com/WbDm1UZhFq