Βασίλισσα Ελισάβετ: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία που είχε και αφορούσε τα δισέγγονά της

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήθελε να διασφαλίσει ότι τα δισέγγονά της θα κρατούσαν χαρούμενες αναμνήσεις από εκείνη, κατά τη διάρκεια αυτού που τελικά αποδείχθηκε το τελευταίο της καλοκαίρι.

Σε απόσπασμα του νέου του βιβλίου «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story», ο βασιλικός βιογράφος Ρομπέρ Χάρντμαν, υποστηρίζει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ επιθυμούσε να δει τα δισέγγονά της στο κάστρο του Μπαλμόραλ, όταν πήγε εκεί για την καθιερωμένη καλοκαιρινή της παραμονή το 2022.

«Η βασίλισσα ήθελε όλα τα δισέγγονα να ανέβουν στο Μπαλμόραλ κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη κι αν οι Σάσεξ δεν μπορούσαν να παρευρεθούν», γράφει αναφερόμενος στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Το ζευγάρι είχε αποχωρήσει από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 και μετακόμισε στην Καλιφόρνια, ωστόσο επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2022 για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας.

«Ήθελε να βεβαιωθεί ότι όλα τα παιδιά θα είχαν μια πραγματικά χαρούμενη ανάμνηση από εκείνη», ανέφερε στο βιβλίο άτομο κοντά στη βασιλική οικογένεια.

Το τελευταίο καλοκαίρι της βασίλισσας Ελισάβετ

Πριν από τον θάνατό της, η βασίλισσα ήταν προγιαγιά 12 παιδιών, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Το Μπαλμόραλ ήταν μία από τις δύο ιδιωτικές κατοικίες της βασίλισσας και αγαπημένος προορισμός της βασιλικής οικογένειας για γενιές. «Νομίζω ότι εκεί είναι πιο ευτυχισμένη από οπουδήποτε αλλού», είχε πει η πριγκίπισσα Ευγενία σε ντοκιμαντέρ το 2016.

Σύμφωνα με τον Χάρντμαν, η υγεία της βασίλισσας επιδεινώθηκε το καλοκαίρι του 2022, ενώ υπήρχε μια αίσθηση αποχαιρετισμού στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της στο Ουίνδσορ πριν αναχωρήσει για τη Σκωτία.

Όπως γράφει, επισκέφθηκε για «μία τελευταία φορά» το αγαπημένο της πόνι και τα άλογά της, ενώ πραγματοποίησε και τις τελευταίες επίσημες συναντήσεις της.

Αν και το παλάτι δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες για την υγεία της, εκτιμάται ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, γνωρίζοντας την κατάσταση της υγείας της και φροντίζοντας να τακτοποιήσει εκκρεμότητες.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, πραγματοποίησε τις τελευταίες της επίσημες υποχρεώσεις στο κάστρο, αποδεχόμενη την παραίτηση του τότε πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και διορίζοντας τη διάδοχό του.

Ήταν η πρώτη φορά στη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της που ο διορισμός δεν έγινε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, αλλά στη Σκωτία, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο.

