Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σιγή ιχθύος» για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον καρκίνο

Επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μετά από «διάλειμμα» ενός μήνα για να συμπαρασταθεί στην Κέιτ Μίντλετον που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, επισκέφθηκε την φιλανθρωπική οργάνωση διανομής πλεονασματικών τροφίμων «Surplus to Supper» στο Σάρεϊ και συγκινήθηκε όταν οι εργαζόμενοι του έδωσαν κάρτες με ευχές για γρήγορη ανάρρωση για την Κέιτ Μίντλετον και τον βασιλιά Κάρολο.

Μάλιστα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας βοήθησε το προσωπικό στην ετοιμασία αλλά και στη διανομή του φαγητού. Ο μελλοντικός βασιλιάς της Γηραιάς Αλβιώνας δεν δίστασε να μπει στην κουζίνα, να φορέσει ποδιά και να μαγειρέψει σάλτσα μπολονέζ μαζί με τον σεφ. Στη συνέχεια βοήθησε τους εθελοντές στην μεταφορά των μερίδων του φαγητού στα βανάκια της οργάνωσης.

