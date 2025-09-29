ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Η ζωή μάς στέλνει δοκιμασίες, το να τις ξεπερνάμε μας διαμορφώνει»

Η εξομολόγηση του διάδοχου του βρετανικού θρόνου κατά τη διάρκεια σπάνιας τηλεοπτικής εμφάνισής του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Ουίλιαμ / EPA
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, μιλώντας ανοιχτά για τη δυσκολότερη χρονιά που πέρασε η οικογένειά του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε σε ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί, «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο» (Living the Royal Life in the UK).

Σε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο, ο 78χρονος παρουσιαστής φαίνεται να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, να κάνει τουρισμό στο Λονδίνο με διώροφο λεωφορείο, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει βασιλική πρόσκληση από τον ίδιο τον πρίγκιπα Ουίλιαμ για να τον επισκεφθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ.

«Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε όλους. Κάνουμε εξατομικευμένες ξεναγήσεις παντού», αναφέρει αστειευόμενος στο απόσπασμα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ,  καθώς ξεναγεί τον Λεβί στο κάστρο.

Οι δυο τους διακρίνονται στο βίντεο να κάνουν βόλτα στους κήπους, με τον παρουσιαστή να ρωτά τον διάδοχο του θρόνου τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του στο σπίτι.
«Ύπνος. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου», απαντά χαμογελώντας ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Σε άλλη σκηνή του επεισοδίου, οι δυο τους κάθονται για μια μπύρα σε τοπική παμπ, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλά για τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, όταν η Κέιτ Μίντλετον και ο πατέρας του, διαγνώστηκαν με καρκίνο.

«Θα έλεγα ότι το ’23-’24 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ. Ξέρεις, η ζωή μάς στέλνει δοκιμασίες, και το να μπορούμε να τις ξεπερνάμε είναι αυτό που μας διαμορφώνει», παραδέχτηκε.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε μιλήσει περισσότερο για τη δύσκολη αυτή περίοδο της βασιλικής οικογένειας, σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νότια Αφρική για το βραβείο Earthshot.

«Ήταν φρικτό. Πιθανότατα η δυσκολότερη χρονιά της ζωής μου. Το να προσπαθείς να αντεπεξέλθεις σε όλα και να κρατήσεις τα πάντα σε μια πορεία ήταν πραγματικά δύσκολο», δήλωσε.

«Αλλά είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτά που πέρασαν. Αλλά, από προσωπική και οικογενειακή άποψη, ήταν… ναι, ήταν βάναυσο», κατέληξε.

 
 
