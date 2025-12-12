Πώς ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ βοήθησε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο να διαφύγει από τη Βενεζουέλα

Η διαφυγή της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα περιελάμβανε μια μακρά και ιδιαίτερα δύσκολη διάσχιση της θάλασσας στη μέση της νύχτας χωρίς φωτισμό, σύμφωνα με έναν Αμερικανό που ισχυρίζεται ότι ηγήθηκε της επιχείρησης.

Ο Μπράιαν Στερν, επικεφαλής μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης διάσωσης, περιέγραψε λεπτομερώς την αποστολή σε συνέντευξη στο CBS που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αφότου η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας εμφανίστηκε στη Νορβηγία μετά την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

Η τρομακτική διαφυγή της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Ήταν επικίνδυνο. Ήταν τρομακτικό», είπε ο Στερν, ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, περιγράφοντας τις ταραχώδεις συνθήκες που παρείχαν επίσης επαρκή κάλυψη για τη διαφυγή.

Θυμήθηκε ότι συνάντησε τη Ματσάδο στη θάλασσα μετά την αναχώρησή της από τη Βενεζουέλα, όπου κρυβόταν από τον Αύγουστο του 2024 φοβούμενη τη δίωξη από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Επιβιβάστηκε στο σκάφος του για ένα ταξίδι 13-14 ωρών προς έναν άγνωστο προορισμό, προκειμένου να προλάβει μια πτήση, στο πλαίσιο μιας αποστολής που είχε προγραμματιστεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το CBS.

«Οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν ιδανικές για εμάς, αλλά σίγουρα δεν ήταν το είδος της θάλασσας που θα ήθελες να βρεθείς... όσο υψηλότερα είναι τα κύματα, τόσο πιο δύσκολο είναι για το ραντάρ να δει», ανέφερε ο Στερν.

«Ήταν μέσα στη νύχτα – το φεγγάρι ήταν πολύ αχνό, υπήρχε λίγη συννεφιά, ήταν πολύ δύσκολο να δούμε, τα σκάφη δεν είχαν φώτα. Όλοι μας ήμασταν αρκετά βρεγμένοι. Η ομάδα μου και εγώ ήμασταν μούσκεμα. Και εκείνη ήταν αρκετά παγωμένη και βρεγμένη. Είχε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Ήταν πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη, αλλά και αρκετά κουρασμένη», δήλωσε ο Στερν, προσθέτοντας ότι περίπου 24 άτομα συμμετείχαν άμεσα στην ομάδα του.

Ένας εκπρόσωπος της Ματσάδο επιβεβαίωσε ότι η οργάνωση του Στερν, Grey Bull Rescue Foundation, ήταν πίσω από την επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, σύμφωνα με το CBS.

Μεταμφιεσμένη φαίνεται ότι ήταν η Ματσάδο

Η αναφορά ακολουθεί την είδηση του Wall Street Journal ότι η Ματσάδο φορούσε περούκα και μεταμφίεση για να διαφύγει από την κρυψώνα της σε προάστιο της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας.

Ο Στερν δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση, επικαλούμενος το μελλοντικό έργο της εταιρείας του στη Βενεζουέλα.

Είπε στο CBS ότι η αποστολή χρηματοδοτήθηκε από «μερικούς γενναιόδωρους δωρητές», κανένας από τους οποίους δεν ήταν Αμερικανοί αξιωματούχοι. «Η αμερικανική κυβέρνηση δεν συνέβαλε ούτε με ένα σεντ σε αυτή την επιχείρηση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω», υποστήριξε ο ίδιος.

Είπε, ωστόσο, ότι η ομάδα του «συνεργάστηκε ανεπίσημα» με τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τη θέση και τα σχέδια, κυρίως για να αποφύγει να γίνει στόχος αεροπορικών επιδρομών.

Η Ματσάδο δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ για να φύγει από τη Βενεζουέλα. Έχει ανακοινώσει σχέδια να επιστρέψει στην πατρίδα της, αν και δεν είναι σαφές πώς ή πότε θα το κάνει.

Ο Στερν είπε ότι η ομάδα του δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση, καθώς ασχολείται μόνο με την απομάκρυνση ανθρώπων από χώρες, όχι με την είσοδό τους σε άλλες.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει η ίδια. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να επιστρέψει. Όμως, αυτή θέλει να το κάνει», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian