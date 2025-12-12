ΔΙΕΘΝΗ
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση κατά της αεροπορικής ασφάλειας και για ανάμιξη σε εκλογές

Η Γερμανία ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ρωσίας

The LiFO team
Η Γερμανία απέδωσε σήμερα στη Ρωσία μια κυβερνοεπίθεση με στόχο το γερμανικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και μια «εκστρατεία» αποσταθεροποίησης στη διάρκεια των τελευταίων γερμανικών βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βερολίνο για να συζητήσουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Τι υποστηρίζει η Γερμανία

«Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU είναι υπεύθυνη γι' αυτή την επίθεση» πληροφορικής που διαπράχθηκε τον Αύγουστο 2024 και «η Ρωσία επιχείρησε, μέσω της εκστρατείας Storm1516, να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει» τις τελευταίες εκλογές το Φεβρουάριο, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Γι' αυτό σήμερα το πρωί καλέσαμε τον ρώσο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών και καταστήσαμε σαφές ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας και θα αναλάβουμε δράση εναντίον τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

