Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου

Στάση εργασίας αναμένεται την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τα λεωφορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προχωρούν σε στάση εργασίας την Τετάρτη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στάση δε θα επηρεάσει τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής.

Ωστόσο, στις υπόλοιπες γραμμές, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένονται πριν από τις 10:00 π.μ., ενώ η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας προβλέπεται μετά τις 18:00.