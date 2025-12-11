Βασίλισσα Καμίλα: Εκτός βασιλικής οικογένειας τα παιδιά της για τα Χριστούγεννα

Ο γιος και η κόρη της βασίλισσας Καμίλα, δε θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φέτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό ενόψει των εορτών, πως ο Τομ Πάρκερ Μπόουλς και η αδελφή του, Λόρα Λόπες, δεν θα περάσουν τις γιορτές με τη μητέρα τους, τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγχαμ.

«Δεν θα περάσω τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγχαμ. Ούτε η αδελφή μου. Θα γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο, ένα χρόνο πηγαίνεις, ένα χρόνο όχι», φέρεται να ανέφερε ο Τομ σχολιάζοντας το γεγονός.

Μάλιστα σχετικά με τα σχέδια των φετινών γιορτών του, ανέφερε ότι θα τα περάσει στο Λονδίνο, στο σπίτι της πρώην συζύγου του, με την οποία έχουν δύο παιδιά.

Ο Τομ και η Λόρα είναι τα παιδιά της βασίλισσας Καμίλα από τον πρώτο της σύζυγο, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι νονός του Τομ. Ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν ρομαντική σχέση πριν παντρευτούν άλλους ανθρώπους, παρέμειναν φίλοι, αργότερα αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους και τελικά παντρεύτηκαν το 2005. Πέρυσι, ο Τομ ανέφερε ότι η μητέρα του επέμεινε να παραστεί στη βασιλική χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση, αποκαλύπτοντας ότι σχεδίαζε να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένεια στο Σάντρινγχαμ για πρώτη φορά.

«Η μαμά μου είπε, "Θα ήθελα να έρθεις, δεν έχω περάσει Χριστούγεννα μαζί σου εδώ και πολύ καιρό"», είπε ο Τομ τον Δεκέμβριο του 2024. «Δεν ξέρω πραγματικά τίποτα για αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια αναφορικά με το πρωτόκολλο γύρω από τις βασιλικές γιορτές.

Ο Τομ ανέφερε επίσης ότι η πρόσκληση να παραστεί στα Χριστούγεννα της βασιλικής οικογένειας υπήρχε πάντα, αλλά η μητέρα του ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να την αποδεχθεί εκείνη τη φορά.

«Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς», είχε εξομολογηθεί στην Telegraph, αναφερόμενος στη διάγνωση και τη θεραπεία καρκίνου του βασιλιά και στην πνευμονία που πέρασε η βασίλισσα.

«Όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς περισσότερο τη θνησιμότητα, ειδικά με ασθένειες και τα λοιπά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE