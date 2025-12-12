Βασιλιάς Κάρολος: Ηχογράφησε μήνυμα όπου μιλά πρώτη φορά για τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε μία πρωτοφανή κίνηση, ηχογραφώντας ένα προσωπικό μήνυμα για την εμπειρία του με τον καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ηχογράφησε ένα μήνυμα το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα στην φετινή εκστρατεία «Stand Up To Cancer», που διοργανώνεται από την Cancer Research UK και το Channel 4.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ανοιχτά για το «ταξίδι ανάρρωσής του» ως ασθενής με καρκίνο και θα τονίσει τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο, ώστε περισσότερα άτομα να εντοπίζουν την ασθένεια σε πρώιμο στάδιο.

Αυτό θα αποτελέσει μια σπάνια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά, ο οποίος υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο ο βασιλιάς να αναφέρει τον τύπο του καρκίνου του.

Η σχετική «άνεση» του βασιλιά Καρόλου σχετικά με το να μιλήσει για την ασθένειά του, έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εξεταστούν και με αυτή την προσωπική συνεισφορά, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο δυνατό.

Μέχρι σήμερα, η κύρια προσέγγιση του βασιλιά απέναντι στον καρκίνο ήταν να συνεχίσει να εργάζεται, διατηρώντας ένα πολυάσχολο πρόγραμμα παρά τις τακτικές θεραπείες, δείχνοντας ότι δε θέλει να ταυτιστεί με την ασθένειά του.

Σημειώνεται πως αυτή τη χρονιά, ο 77χρονος πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, όπως στην Ιταλία και τον Καναδά, και φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό επίσημων επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του Γερμανού προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από BBC