Νατάσσα Μποφίλιου: Δεν θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι στην περιοδεία με τον Χαρούλη

Η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη θα πραγματοποιηθεί χωρίς τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

Η περιοδεία θα γίνει μαζί με το Hellenic Music Ensemble, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Πάνου Λιαρόπουλου.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο διοργανωτής της περιοδείας εκ μέρους της GTP Entertainment, Michel Boersma ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρείας και των συντελεστών, η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble να γίνει μόνο με τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Η εταιρεία παραγωγής GTP Touring Ltd υποστηρίζει – μεταξύ άλλων – ότι είχε πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να ερμηνεύσει Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς άδεια από τον Κληρονόμο (το Estate).

Τέλος, επιρρίπτονται ευθύνες στους διαδικτυακούς επικριτές, λέγοντας πως «το αποτέλεσμα των ενεργειών τους είναι ότι η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι δεν θα ακουστεί τελικά σε μια διεθνή περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την περιοδεία Μποφίλιου-Χαρούλη

«Το Hellenic Music Ensemble δεν θα ερμηνεύσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Η συναυλία θα γιορτάσει τον Μίκη Θεοδωράκη, σε μια παράσταση αντάξια της σημαντικής προσφοράς του στη μουσική.

Η GTP Touring Ltd, παραγωγός της περιοδείας, βρέθηκε σε νομική θέση να ερμηνεύσει τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, εκτός Ελλάδας. Δεν χρειάστηκε έγκριση από τον Κληρονόμο (Estate), για αυτό το λόγο δεν το επιδιώξαμε. Η νομική μας θέση επιβεβαιώθηκε από τους κορυφαίους νομικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αντίθεση με τη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι, δεν ζητήσαμε άδεια να ερμηνεύσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Ο Κληρονόμος (Estate) δεν μας απαγόρευσε να ερμηνεύσουμε τη μουσική του Χατζηδάκι στη συναυλία μας με νομικά δεσμευτικό τρόπο με άμεση ισχύ.

Ο Μουσικός Διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος, μοιράστηκε με τον Κληρονόμο (Estate) τα σχέδιά μας για την παγκόσμια συναυλιακή περιοδεία και ρώτησε αν επιθυμούν να συνεργαστούν δημιουργικά μαζί μας. Η απάντηση του Κληρονόμου (Estate) ήταν ότι «δεν υπάρχει δική σας πρόταση που να μας ενδιαφέρει». Αυτό είναι γεγονός, θέμα γραπτά καταγεγραμμένο και όχι άποψη.

Είναι επίσης γεγονός, ζήτημα καταγεγραμμένο γραπτώς και όχι άποψη, ότι δεν υπήρχε νομική οδός για το Estate να μας εμποδίσει να τιμήσουμε τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια συναυλιακή περιοδεία πρώτης κατηγορίας.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε κάποιες αμφισβητήσιμες ενέργειες να συμβαίνουν «παρασκηνιακά». Αυτό περιλαμβάνει -στις 25 Νοεμβρίου 2025- αδειοδότηση δημοσίων παραστάσεων του καταλόγου του Μάνου Χατζιδάκι που μεταφέρεται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας.

Οι διεθνώς αποδεκτοί κανόνες υπαγορεύουν ότι μια τέτοια μετακίνηση δικαιωμάτων έχει περίοδο ειδοποίησης τριών μηνών (τουλάχιστον). Αυτό επιτρέπει να πραγματοποιηθεί μια προγραμματισμένη συναυλία και να ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει διαδικασίες αδειοδότησης. Η συγκεκριμένη περίοδος ειδοποίησης θα έληγε το βράδυ της τελικής συναυλίας μας στη Νέα Ζηλανδία, στις 25 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντάς μας έτσι να ερμηνεύσουμε το προγραμματισμένο setlist, καταβάλλοντας πλήρως όλα τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στον δικαιούχο μέσω των σχετικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε κάθε χώρα.

Τα δικαιώματα και οι κανόνες γίνονται γενικά αποδεκτά ως πλαίσια που επιτρέπουν στις εταιρείες να παράγουν με ασφάλεια παραστάσεις, ενώ ενεργούν με καλή πίστη.

Δυστυχώς, πριν από δύο ημέρες ανακάλυψα ότι οι κανόνες παραβιάστηκαν σε μια απελπισμένη προσπάθεια να «νικηθεί» η διαμάχη μεταξύ της GTP Touring Ltd και του Estate από την πλευρά της κοινής γνώμης. Από την εμπειρία μου, όταν τα δικαιώματα και οι κανόνες δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν αξιόπιστοι, είναι ώρα να αλλάξει η πορεία.

Όλοι οι «πολεμιστές του διαδικτύου» που προσέβαλαν αγενώς και απρεπώς τους τραγουδιστές μας, αμφισβήτησαν τα ήθη μας, ενώ έκαναν υπερφίαλες ηθικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους ήταν η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι να μην ερμηνευτεί σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του.

Συνεχίζουμε το σόου......».