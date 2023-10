Πούτιν για Ουκρανία: «Αν σταματήσει η εξωτερική βοήθεια σε μια εβδομάδα όλα θα έχουν τελειώσει»

Ανησυχητικές αναφορές περιελάμβανε σημερινή ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όπου μεταξύ άλλων αρνήθηκε πως η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και όπως δήλωσε δεν βλέπει την ανάγκη να χρησιμοποιήσει η χώρα του πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι για τα εδάφη, αλλά για μια θεμελιωδώς νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι η Ρωσία δεν άρχισε τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά ξεκίνησε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως την αποκαλεί για να προσπαθήσει να τον τελειώσει. Δήλωσε ακόμα πεπεισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την Ουκρανία.

Στην ετήσια ομιλία του στη λέσχη συζητήσεων «Βαλντάι», που πραγματοποιείται στο Σότσι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, δεν έχει ανάγκη να πάρει εδάφη από την Ουκρανία. Είπε ότι η σύγκρουση δεν ήταν επομένως ιμπεριαλιστική ή εδαφική, αλλά αφορούσε την παγκόσμια τάξη και ότι η Δύση, η οποία είχε χάσει την ηγεμονική της δύναμη και χρειαζόταν πάντα έναν εχθρό, είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Επιπλέον είπε ότι κανένας λογικός άνθρωπος στον κόσμο δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον της Ρωσίας και ότι οι πιθανοί εχθροί γνωρίζουν για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πούτιν είπε ότι δεν είναι έτοιμος να δηλώσει αν η Ρωσία χρειάζεται ή όχι να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι «θεωρητικά θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε την επικύρωση» της διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.

Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες για το σύστημα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Sarmat και είχε δοκιμάσει με επιτυχία τον στρατηγικό πύραυλο κρουζ, Burevestnik. Και οι δύο πύραυλοι φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος στον ΟΗΕ είπε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, αλλά μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν με συναίνεση. Παράλληλα δήλωσε ότι η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, ειδικότερα, αξίζουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση.

Αναφερόμενος στις απώλειες των Ουκρανών, εκτίμησε ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 90.000 Ουκρανοί στρατιώτες από τότε που ξεκίνησε η αντεπίθεση στις αρχές Ιουνίου, και πως το Κίεβο έχασε επίσης 557 άρματα μάχης και 1.900 τεθωρακισμένα οχήματα.

Είπε επίσης ότι η συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα δεν στρέφεται εναντίον κανενός και πως η Ρωσία ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη νέων οδών εφοδιασμού με την Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη αποκλείει τη Ρωσία με ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα, και πως οι δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας για την Ουκρανία έβλαψαν την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ οι οικονομίες των ΗΠΑ και της Ασίας έγιναν πιο ανταγωνιστικές.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ο Πούτιν είπε ότι η Αρμενία δεν άκουσε τις προτάσεις της Ρωσίας για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ δήλωσε επίσης ότι η πολιτικοποίηση της Ομάδας των 20 μεγάλων οικονομιών (G20) είναι ένας ασφαλής τρόπος για να εξασφαλιστεί η καταστροφή της. Επαίνεσε την Ινδία, για τη μεσολάβηση της στην διατύπωση του τελικού ανακοινωθέντος, το οποίο δεν καταδίκασε τη Ρωσία για τις ενέργειές της στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με την Ιαπωνία σχετικά με την άρση των κυρώσεων, αλλά ότι το Τόκιο θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για να συμβεί αυτό.

Αναφερόμενος στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία ήταν πάντα κατά της ένταξης της στο ΝΑΤΟ, επειδή απειλεί την ασφάλεια της. Είπε επίσης πως αν σταματήσει η στρατιωτική βοήθεια από το εξωτερικό η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να υπάρξει και μετά από μία εβδομάδα όλα θα έχουν τελειώσει.

Μιλώντας για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία δεν έχει αντιρρήσεις για την ένταξη της στην ΕΕ , λέγοντας ειρωνικά ότι αν είναι έτοιμοι να δεχθούν μια τέτοια οικονομία ας το κάνουν.

