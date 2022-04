«Ένας πύραυλος Sarmat και η Βρετανία δεν θα υπάρχει πια»: Σενάρια πυρηνικού πολέμου σε ρωσική εκπομπή

Εκπομπή της ρωσικής τηλεόρασης ασχολήθηκε με την πιθανότητα πυρηνικής επίθεσης, παρουσιάζοντας μάλιστα και σενάριο όπου πύραυλος πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της υποστήριξής του στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη, στην εκπομπή 60 Minutes του Channel One, ο Αλεξέι Ζουράβλιοφ, αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος Rodina, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας πύραυλος Sarmat και τα βρετανικά νησιά δεν θα υπάρχουν πια.

«Μα είμαστε σοβαροί άνθρωποι» ακούγεται να λέει η συμπαρουσιάστρια, Όλγκα Σκαμπέγεβα διακόπτοντάς τον, με τον πολιτικό να επιμένει: «μα σοβαρά το λέω αυτό».

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk