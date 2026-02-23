Βελούχι: Ο γιος αναγνώρισε τη σορό του 74χρονου ορειβάτη

Την σορό του πατέρα του αναγνώρισε ο γιος του 74χρονου ορειβάτη που αγνοούνταν και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο Βελούχι.

Την πληροφορία έκανε γνωστή η ΕΡΤ. Ο 74χρονος εντοπίστηκε μετά από δύο μέρες αναζητήσεων.

Η εξαφάνιστη του 74χρονου στο Βελούχι

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών, η οποία το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο έμπειρος ορειβάτης αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, αναμένοντας την επιστροφή τους.

Οι υπόλοιποι συνέχισαν την ανάβαση και κατά την κατάβαση είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήσει να συναντηθούν. Μόλις κατέβηκαν τα υπόλοιπα μέλη δεν τον εντόπισαν στο σημείο που είχαν πει ότι θα βρεθούν και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Η σορός εντοπίστηκε στην χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που είχαν χωριστεί οι ορειβάτες.

Από τη μία το μεσημέρι σήμερα, τα drones της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα κατάφεραν και βρήκαν τη σορό. Μέλη της Διασωστικής Ευρυτανίας προσέγγισαν άμεσα, βάσει της εικόνας που πήραν από τα drone και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα.

Μέλη της ΕΜΑΚ της 1ης, 7ης και της 8ης, από Αθήνα, Λάρισα και Λαμία και μετά από τρεις ώρες κατάφεραν να κατεβάσουν τη σορό από το βουνό, όπου περίμεναν μέλη της οικογένειάς του και τα οποία αναγνώρισαν τον 74χρονο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

