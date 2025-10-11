Πρώην σταρ της εθνικής Μεξικού κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της συντρόφου του 

Δικαστής στο Μεξικό αποφάσισε την Παρασκευή ότι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ομάρ Μπράβο θα δικαστεί με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης.

Ο 45χρονος Μπράβο, που είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Μουντιάλ του 2006 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, συνελήφθη την περασμένη Κυριακή στην πόλη Ζαποπάν, προάστιο της Γουαδαλαχάρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπράβο φέρεται να κακοποιούσε επί έξι χρόνια τη 17χρονη κόρη της συντρόφου του. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως δέκα έτη.

Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες, επικαλούμενος τη σοβαρότητα της κατηγορίας. Στο Μεξικό, η προφυλάκιση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ο κατηγορούμενος θεωρείται κίνδυνος για την κοινωνία ή ενδέχεται να επηρεάσει τη δικαστική διαδικασία.

«Για εγκλήματα τέτοιας σοβαρότητας, ο νόμος προβλέπει προληπτική κράτηση», δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος, Χουάν Σολτέρο, ο οποίος παρουσίασε 42 στιγμιότυπα συνομιλιών μεταξύ του Μπράβο και της κοπέλας, καθώς και βιντεοσκοπημένο υλικό.

Ο Μπράβο είχε αγωνιστεί 66 φορές με την εθνική ομάδα του Μεξικού, σημειώνοντας 15 γκολ, ενώ αποσύρθηκε το 2018 ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τσίβας, μίας από τις πιο δημοφιλείς ομάδες της χώρας.

Με πληροφορίες από Associated Press

