ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πώς ένας Αμερικανός πιλότος της CIA άλλαξε τον Ψυχρό Πόλεμο με μια πτώση αεροσκάφους

Στις 19 Αυγούστου 1960, ο Αμερικανός πιλότος της CIA, Francis Gary Powers, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση στη Μόσχα μετά από την κατάρριψη του U-2

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πώς ένας Αμερικανός πιλότος της CIA άλλαξε τον Ψυχρό Πόλεμο με μια πτώση αεροσκάφους Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Στις 19 Αυγούστου 1960, πριν από 65 χρόνια, ένα δικαστήριο στη Μόσχα καταδίκασε τον Αμερικανό πιλότο της CIA, Francis Gary Powers, σε δέκα χρόνια φυλάκιση, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο σοβαρά διπλωματικά επεισόδια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πράκτορας της CIA βρισκόταν σε αποστολή κατασκοπείας πάνω από τη Σοβιετική Ένωση με το αεροπλάνο U-2, όταν το αεροσκάφος του χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος. Περιγράφοντας τη στιγμή, ο ίδιος είπε: «Κοίταξα γύρω και όλα ήταν πορτοκαλί παντού… Δεν ήξερα αν ήταν αντανάκλαση από το τζάμι ή ολόκληρος ο ουρανός».

Παρά τη ζημιά στο αεροπλάνο, ο Powers κατάφερε να χρησιμοποιήσει αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, αλλά η σύλληψή του από τις σοβιετικές δυνάμεις ασφαλείας δεν άργησε. Το δικαστήριο στη Μόσχα διεξήχθη με την οικογένειά του να παρακολουθεί από τα θεωρεία, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Στις 19 Αυγούστου 1960, καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια – τρία σε φυλακή και επτά σε καταναγκαστικά έργα – προκαλώντας σοβαρές εντάσεις στις σχέσεις Ανατολής και Δύσης.

Ο Powers, γιος ανθρακωρύχου από το Κεντάκι, εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το 1950 και το 1956 στρατολογήθηκε από την CIA για να πιλοτάρει τα U-2. Τα U-2 μπορούσαν να πετούν σε ύψος 21 χιλιομέτρων, θεωρητικά εκτός εμβέλειας των σοβιετικών αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ οι υπερσύγχρονες κάμερές τους κατέγραφαν λεπτομερείς φωτογραφίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Στις 1 Μαΐου 1960, ο Powers απογειώθηκε από το Πεσάβαρ του Πακιστάν με εντολή να περάσει πάνω από τη Σοβιετική Ένωση και να προσγειωθεί στη Νορβηγία, σε μια αποστολή που είχε ως στόχο την καταγραφή στρατηγικών στόχων που ποτέ πριν δεν είχαν φωτογραφηθεί.

Όμως, οι σοβιετικές αρχές είχαν εντοπίσει προηγούμενες πτήσεις των U-2 και ήταν αποφασισμένες να σταματήσουν αυτή την αποστολή. Μαχητικά MiG-19 απογειώθηκαν και πύραυλοι S-75 Dvina εκτοξεύτηκαν. Τέσσερις ώρες μετά την απογείωση, το αεροσκάφος του Powers χτυπήθηκε κοντά στη Σβερντλόφσκ (σημερινό Γιεκατερινμπουργκ). Ο Powers βγήκε με δυσκολία από το U-2, χωρίς να χρησιμοποιήσει την ειδική έδρα εκτίναξης, και προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο σε χωράφια κοντά στην πόλη. Ωστόσο, οι σοβιετικές δυνάμεις τον συνέλαβαν σύντομα και κατέσχεσαν το αεροπλάνο με την κάμερά του.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε διπλωματική καταστροφή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίστηκε αρχικά ότι ο Powers βρισκόταν πάνω από την Τουρκία με σκοπό την παρακολούθηση καιρικών συνθηκών για τη NASA, αλλά η Σοβιετική Ένωση ανακοίνωσε ότι η κάμερα και οι φωτογραφίες του Powers είχαν κατασχεθεί ανέπαφες, αποδεικνύοντας την κατασκοπεία του. Αυτό κατέστρεψε τις ελπίδες για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης στο Παρίσι, καθώς ο Νικίτα Χρουστσόφ απαίτησε δημόσια συγγνώμη.

Ο Powers απελευθερώθηκε το 1962, μετά από ανταλλαγή με τον σοβιετικό κατάσκοπο Rudolf Abel. Η ιστορία του έγινε αργότερα θέμα της ταινίας Bridge of Spies του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Παρά την επικρίσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας για την επιβίωσή του, ο Powers τιμήθηκε με την Intelligence Star της CIA και συνέχισε την καριέρα του ως πιλότος, μέχρι τον τραγικό θάνατό του σε ελικόπτερο το 1977. Ο γιος του, Gary Powers Jr., συνίδρυσε το Cold War Museum για να διατηρήσει ζωντανές τις ιστορίες αυτών των ηρώων του Ψυχρού Πολέμου.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία μέσα από τον φακό της δυσαρέσκειας για τη χαμένη δόξα της Σοβιετικής Ένωσης

Διεθνή / Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία μέσα από τον φακό της δυσαρέσκειας για τη χαμένη δόξα της Σοβιετικής Ένωσης

Μιλώντας μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, ο πρόεδρος Πούτιν άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι ο πόλεμος έχει να κάνει με τη μειωμένη θέση της Ρωσίας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Διεθνή / Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Δασμοί 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, τιμωρώντας το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Σοκ για την ινδική οικονομία, κίνδυνοι για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone
LIFO NEWSROOM
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Διεθνή / Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Για πρώτη φορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων - Η δήλωση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες
LIFO NEWSROOM
Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Διεθνή / Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
 
 