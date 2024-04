Πώς είδε την έκλειψη ηλίου ο κόσμος: Εικόνες από το «μονοπάτι» και τις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ

Η έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα και οι εικόνες που κατέγραψαν τα διεθνή πρακτορεία αλλά και οι πολίτες στην Αμερική, χθες, το αποδεικνύουν.

Οι εντυπωσιακές εικόνες από την έκλειψη ηλίου στην Αμερική έρχονται από όλη την ήπειρο: Ολική έκλειψη ηλίου είχαμε σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ, όμως μερική έκλειψη είδαν οι πολίτες παντού.

Δείτε στο thread που δημοσιεύθηκε στο Χ (πρώην Twitter) πώς είδαν την έκλειψη ηλίου

H έκλειψη ηλίου στη Νέα Υόρκη:

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει όσους ήθελαν να θαυμάσουν το φαινόμενο ότι θα έπρεπε να φορέσουν ειδικά γυαλιά προτού στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, προκειμένου να αποφύγουν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια τους. Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου που οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορέσουν να δουν θα είναι το 2044, ενώ παγκοσμίως η επόμενη που θα σημειωθεί θα είναι στην Ισπανία το 2026.

