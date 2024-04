Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την ολική έκλειψη Ηλίου στη Βόρεια Αμερική

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν χθες Δευτέρα την ολική έκλειψη Ηλίου.

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή χθες στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017.

Η μέγιστη διάρκεια έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει όσους ήθελαν να θαυμάσουν το φαινόμενο ότι θα έπρεπε να φορέσουν ειδικά γυαλιά προτού στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, προκειμένου να αποφύγουν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια τους.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου που οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορέσουν να δουν θα είναι το 2044, ενώ παγκοσμίως η επόμενη που θα σημειωθεί θα είναι στην Ισπανία το 2026.

H ανάρτηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στα social media για την ολική έκλειψη ηλίου και τα μέσα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν όσοι την παρακολουθούν.

An eclipse is worth marveling at.



But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735