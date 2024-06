Πορτογαλία: Συγκρούστηκαν δύο αεροσκάφη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης

Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Πορτογαλία, όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπέζα στη νότια Πορτογαλία, όταν δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σήμερα το απόγευμα. Συμμετείχαν σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο μιας περιπολίας έξι αεροσκαφών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Ωστόσο στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται αν από τη σύγκρουσή τους υπήρξαν τραυματίες ή θύματα. «Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16.05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal. One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.



Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.



The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r