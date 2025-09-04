Πορτογαλία: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια» στη Λισαβόνα

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Πορτογαλία αφού τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όταν ένα από τα ιστορικά τελεφερίκ της πόλης εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο το βράδυ της Τετάρτης.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπήρχαν και ξένοι υπήκοοι, χωρίς όμως να τους κατονομάσει ή να αποκαλύψει τις εθνικότητές τους.

Οι τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της Λισαβόνας. Δύο από τους πιο βαριά τραυματισμένους υπέκυψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον αρχικό απολογισμό των 15 νεκρών στους 17.

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 μ.μ. την Τετάρτη, καθώς άρχιζε η απογευματινή ώρα αιχμής.

Heartbreaking tragedy in Lisbon ⚠️



The iconic Gloria funicular (Elevador da Glória) derailed and crashed, claiming 15 lives and injuring 18, with 5 in critical condition.

More details are awaited. #Lisbon #GloriaFunicular pic.twitter.com/v2Nb2S2Znt — VAISHNAV 🇮🇳 (@VaishnavSharan7) September 4, 2025

Γνωστό ως Elevador da Glória, το όχημα ανεβοκατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας, παράλληλα με άλλο τελεφερίκ που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Εκτροχιασμός τελεφερίκ στη Λισαβόνα: «Διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί»

Πλάνα έδειχναν τα συντρίμμια του κίτρινου βαγονιού πεσμένου στο πλάι στον στενό δρόμο. Οι πλευρές και η οροφή του είχαν τσαλακωθεί, ενώ φαινόταν να έχει προσκρούσει σε κτίριο στη στροφή του δρόμου. Τμήματα του οχήματος, φτιαγμένα κυρίως από μέταλλο, είχαν συνθλιβεί.

Μάρτυρες ανέφεραν στα τοπικά μέσα ότι το βαγόνι κατέβαινε τον λόφο εκτός ελέγχου. «Χτύπησε το κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί», δήλωσε η Τερέζα ντ’Αβό στο τηλεοπτικό κανάλι SIC.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR DERAILS 🚋



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Μπρούνο Περέιρα, είπε στο CNN Portugal ότι το βαγόνι στο κάτω μέρος του λόφου ξαφνικά εκτροχιάστηκε και βγήκε στο πεζοδρόμιο, λίγο πριν το άλλο κατέβει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, «χτυπώντας τους τοίχους σαν βράχος».

«Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το άλλο τραμ – που ισορροπεί το πρώτο – έφτασε εντελώς εκτός ελέγχου, συγκρουόμενο με τοίχους, με κόσμο να ουρλιάζει. Σταμάτησε με δυνατό κρότο στη στροφή ανάμεσα στην Calçada da Glória και τη Rua da Glória», είπε.

«Επικράτησε πανικός. Τρέξαμε όλοι. Κάποιοι προσπάθησαν να τραβήξουν ανθρώπους κάτω από το τραμ...».

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, που επισκέφθηκε το σημείο λίγο μετά το δυστύχημα, δήλωσε ότι η πόλη θρηνεί.

«Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην πόλη μας», είπε στους δημοσιογράφους. «Τώρα είναι η ώρα για δράση και βοήθεια. Ευχαριστώ όλους για την άμεση ανταπόκριση μέσα σε λίγα λεπτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια πολύ τραγική μέρα.»

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Πέμπτη θα είναι ημέρα εθνικού πένθους. Σε ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού, Λουίς Μοντενέγκρο, αναφερόταν ότι η τραγωδία «έφερε θλίψη στις οικογένειες και απογοήτευση στη χώρα».

Ο πρόεδρος, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τη λύπη του και την ελπίδα ότι οι αρχές θα διαλευκάνουν σύντομα τα αίτια.

Η γραμμή Glória, που μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους.

Τα δύο βαγόνια της, με χωρητικότητα περίπου 40 ατόμων το καθένα, συνδέονται στις δύο άκρες ενός συρματόσχοινου έλξης, με την κίνηση να παρέχεται από ηλεκτροκινητήρες. Η Carris δήλωσε ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης είχαν εφαρμοστεί», συμπεριλαμβανομένων μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και καθημερινών ελέγχων.

Ο δήμος της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία και άλλων γραμμών και διέταξε άμεσους ελέγχους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τα συλληπητήριά τους. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, είπε ότι είναι βαθιά λυπημένος για το «τρομερό ατύχημα» στη Λισαβόνα, προσθέτοντας: «Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων και στον πορτογαλικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ελπίζουμε επίσης ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν γρήγορα.»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομόλογό του και εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στα θύματα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμο να «παρέχει προξενική βοήθεια εάν υπάρχουν Βρετανοί υπήκοοι ανάμεσα στους πληγέντες».

Η Πορτογαλία, και ειδικά η Λισαβόνα, έχει γνωρίσει τουριστική άνθηση την τελευταία δεκαετία, με επισκέπτες να κατακλύζουν την κεντρική περιοχή της πόλης τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με πληροφορίες από Guardian

