ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πορτογαλία: Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξελέγη πρόεδρος

Ο κεντρώος σοσιαλιστής επικράτησε του ακροδεξιού αντιπάλου του, Αντρέ Βεντούρα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Facebook Twitter
Ο κεντρώος σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξελέγη επόμενος πρόεδρος της Πορτογαλίας, επικρατώντας του ακροδεξιού αντιπάλου του / Φωτ.: EPA
0

Ο κεντρώος σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξελέγη επόμενος πρόεδρος της Πορτογαλίας, επικρατώντας του ακροδεξιού αντιπάλου του.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, η εθνική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Σεγκούρο έλαβε την υποστήριξη του 67% των εκλογέων. Ο Αντρέ Βεντούρα, ηγέτης του υπερεθνικιστικού κόμματος Chega, εξασφάλισε το 33% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Σεγκούρο, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμπολίτες του -«τους καλύτερους στον κόσμο», όπως τους αποκάλεσε- επειδή αψήφησαν τις ακραίες συνθήκες και εκπλήρωσαν το καθήκον τους, προσέρχοντας στις κάλπες.

Ο Σεγκούρο είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο στις 18 Ιανουαρίου και παρουσίασε τον εαυτό του ως μια ασφαλή επιλογή για να αποκλειστεί ο υποψήφιος του Chega. Από το 2019, η υπερεθνικιστική παράταξη συντάσσεται με αντι-Ρομά, αντιμεταναστευτικά και αντικαθεστωτικά συναισθήματα, προκειμένου να αναδειχθεί στο κορυφαίο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Ο Βεντούρα παραδέχθηκε την ήττα του και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το αποτέλεσμα οφειλόταν στις ακραίες καιρικές συνθήκες. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Αυτή η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που αναλαμβάνουν ευθύνες», δήλωσε.

Παρότι ο Σεγκούρο και οι δυνάμεις που ενώθηκαν γύρω του για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, οι εορτασμοί «θα είναι πιθανότατα συγκρατημένοι», σχολιάζει το Politico, υπενθυμίζοντας, ότι «τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους σφοδρούς κυκλώνες που έπληξαν την Ιβηρική Χερσόνησο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες».

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά στην Πορτογαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η λειτουργία των δικτύων δημόσιων μεταφορών έχει διακοπεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, περίπου το ήμισυ των εκλογέων με δικαίωμα ψήφου προσήλθε στα εκλογικά τμήματα — ποσοστό που αντιστοιχεί στη μέση συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας, οι οποίες παραδοσιακά καταγράφουν χαμηλότερη προσέλευση.

Με πληροφορίες από Politico

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΠΣΤΑΙΝ ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ CNN

Διεθνή / CNN: Ο Έπσταϊν είχε προσπαθήσει να συναντηθεί με τον Πούτιν - Με ποιους Ρώσους μιλούσε

Το ενδιαφέρον του Έπσταϊν να αναζητά μοντέλα από τη Ρωσία και άλλα μέρη της Ανατολικής Ευρώπης είχε έρθει στο φως και στο παρελθόν, ωστόσο τα νέα αρχεία αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της υπόθεσης
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΛ ΛΑΓΚΕΡΦΕΛΝΤ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Διεθνή / Μάχη για την κληρονομιά €200 εκατ. του Καρλ Λάγκερφελντ: Τη διεκδικεί άγνωστος, τι θα ακολουθήσει

Επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, μια δικαστική προσφυγή απειλεί να ανατρέψει τα τελευταία του σχέδια για το ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του
THE LIFO TEAM
Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές και κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

Διεθνή / Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις σε προμηθευτές και κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

Στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρίες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά
THE LIFO TEAM
Αρχεία Έπσταϊν: H UBS

Διεθνή / H UBS διαχειριζόταν για χρόνια τα χρήματα της Γκιλέιν Μάξγουελ, ακόμη και μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν

Έγγραφα δείχνουν ότι η ελβετική τράπεζα άνοιξε για τη Μάξγουελ προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς με μετρητά, μετοχές και επενδύσεις σε hedge funds
THE LIFO TEAM
 
 