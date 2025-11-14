ΔΙΕΘΝΗ
Πορτογαλία: Fake news οι viral ισχυρισμοί ότι απαγόρευσε πρακτικές του Ισλάμ

Το νομοσχέδιο στην Πορτογαλία σχετικά με την «μπούρκα» θα περάσει πρώτα από τον πρόεδρο της χώρας, Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα

LifO Newsroom
Καταρρίπτονται οι viral αναρτήσεις, που έκαναν τον γύρο των social media, διαδίδοντας ότι η Πορτογαλία «απαγορεύει όλες τις πρακτικές άσκησης του Ισλάμ» και ότι η μη συμμόρφωση θα οδηγεί σε πρόστιμο έως 4.000 ευρώ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, όπως προέκυψε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ψευδείς και παραποιούν την πραγματικότητα γύρω από έναν νέο νόμο που αφορά αποκλειστικά την απαγόρευση κάλυψης προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Μία δημοφιλής ανάρτηση στο Χ, με πάνω από 800.000 προβολές, υποστήριζε ότι «η ΕΕ ακολουθεί» και πως χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Σουηδία ετοιμάζονται για γενικευμένη απαγόρευση πρακτικών του Ισλάμ, γεγονός που -και πάλι- διαψεύδεται.

Πορτογαλία: Πού στέκονται οι φήμες για το Ισλάμ

Στην πραγματικότητα, οι φήμες υπερερμηνεύουν ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε στα μέσα Οκτωβρίου από το πορτογαλικό κοινοβούλιο, το οποίο απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου για θρησκευτικούς ή έμφυλους λόγους σε δημόσιους χώρους. Το μέτρο έχει επικριθεί έντονα, καθώς θεωρήθηκε ότι στοχεύει τις μουσουλμάνες που φορούν burqa ή niqab.

Το νομοσχέδιο προτάθηκε από το Chega και υποστηρίχθηκε από το κυβερνών κεντροδεξιό PSD, τη Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία και το CDS-PP. Στο σκεπτικό του, το πρώτο, ακροδεξιό κόμμα υποστήριξε ότι η κάλυψη του προσώπου «τοποθετεί κυρίως τις γυναίκες σε καθεστώς υποδεέστερης θέσης» και είναι αντίθετη με τις αρχές της «ελευθερίας, ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η αριστερά καταγγέλλει ότι η ρύθμιση στοχοποιεί ξένους και μειονότητες, ενώ τονίζει πως είναι άλλο το να μην επιβάλλεται σε κάποια γυναίκα να φοράει κάλυμμα και άλλο να απαγορεύεται σε όσες το επιλέγουν.

Πορτογαλία: Τι προβλέπει πραγματικά ο νόμος

Όποιος παραβιάσει την απαγόρευση θα αντιμετωπίζει πρόστιμα από 200 έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Το νομοσχέδιο θα εξεταστεί πρώτα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια θα επιστρέψει για τελική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα μπορεί να το εγκρίνει, να το μπλοκάρει με βέτο ή να το παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η πορτογαλική κυβέρνηση δήλωσε στο Euronews ότι «αρνείται κατηγορηματικά» ότι υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση του Ισλάμ ή σχεδιασμός κυρώσεων σε θρησκευτικές πρακτικές.

Όπως τονίζει: «Η πρόταση αφορά αποκλειστικά την απαγόρευση ένδυσης που καλύπτει το πρόσωπο σε δημόσιους χώρους, ανεξάρτητα από θρησκεία». Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η Πορτογαλία είναι κράτος δικαίου που εγγυάται πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Αν και αρκετές χώρες, όπως Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο και Δανία, έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση πλήρους κάλυψης προσώπου, καμία από αυτές δεν έχει απαγορεύσει το Ισλάμ.

Άλλες χώρες, μεταξύ τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία, εφαρμόζουν μερικές απαγορεύσεις σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους (σχολεία, υπηρεσίες, νοσοκομεία).

Τόσο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προστατεύουν το δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας.

Με πληροφορίες από Euronews

