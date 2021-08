Το OnlyFans ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τις αλλαγές στην πολιτική δημιουργίας περιεχομένου, μετά τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών του.

Η συνδρομητική υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για αποκλεισμό φωτογραφιών και βίντεο «με καθαρά σεξουαλικό περιεχόμενο» από τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, σήμερα, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι «ανέστειλε την προγραμματισμένη αλλαγή πολιτικής της 1ης Οκτωβρίου», προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσει να παρέχει ένα σπίτι για όλους τους δημιουργούς», χωρίς να διευκρινίσει εάν η καθυστέρηση θα είναι μόνιμη.

Την ίδια στιγμή, σε email προς τους δημιουργούς του περιεχομένου του, είπε: «Οι προτεινόμενες αλλαγές της 1ης Οκτωβρίου 2021 δεν απαιτούνται πλέον, λόγω των διαβεβαιώσεων των τραπεζικών εταίρων ότι το OnlyFans μπορεί να υποστηρίξει όλα τα είδη δημιουργών».

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.