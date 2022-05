Πολωνία: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη σε νεκροταφείο Σοβιετικών στρατιωτών

Άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη στην Πολωνία, Σεργκέι Αντρέεφ καθώς προσπαθούσε να καταθέσει στεφάνι σε νεκροταφείο Σοβιετικών στρατιωτών στη Βαρσοβία στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού το 1945.

Ανταποκριτής του ρωσικού RIA Novosti ανέφερε ότι τελικά ο διπλωμάτης δεν κατάφερε να καταθέσει το στεφάνι ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, Πολωνοί και Ουκρανοί φέρονται να του έκλεισαν τον δρόμο βρίζοντάς τον.

Μετά τους προπηλακισμούς ο Αντρέεφ αναγκάστηκε να φύγει από το νεκροταφείο, συνοδευόμενος από την αστυνομία.

