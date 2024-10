Πόλεμος στον Λίβανο: Οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν το σπίτι ηγέτη της Φατάχ σε καταυλισμο Παλαιστινίων

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βομβαρδισμό με στόχο κτίριο στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, πόλη του νοτίου Λιβάνου, κατά παλαιστινιακή πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και πληροφορίες που μετέδωσε λιβανικό μέσο ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον πρώτο ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό αυτόν, με μεγάλο υπερπληθυσμό, έναν από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 8η Οκτωβρίου 2023.

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίτερα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ήταν το σπίτι Παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

Reports of an Israeli Assassination Strike on the Ain al-Hilweh Refugee Camp in Western Lebanon, near the City of Sidon; with several Casualties at the Site of the Airstrike. pic.twitter.com/sQl6i3GopW