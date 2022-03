«Το Κίεβο μοιάζει με καρέ από ταινία της Αποκάλυψης»: Διακοπή διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας

Συνεχίζεται το διπλωματικό «θρίλερ» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εν μέσω του πολέμου που μαίνεται για 19η ημέρα στο ουκρανικό έδαφος μετά τη ρωσική εισβολή.

Νωρίτερα σήμερα ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό πως διεκόπησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, οι συζητήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη.

«Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για να γίνει πρόσθετη εργασία στις υποομάδες και διευκρίνιση επιμέρους θεμάτων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις...» ανέφερε ο Ποντόλιακ.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Νωρίτερα, ο Ποντόλιακ είχε δηλώσει: «Οι πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Υπάρχει επικοινωνία αν και είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα».

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

«Το Κίεβο μοιάζει με καρέ από ταινία της Αποκάλυψης»

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας περιέγραψε ότι η πρωτεύουσα της χώρας μοιάζει σήμερα «σαν καρέ από ταινία αποκάλυψης».

Ο Αλεξέι Ρεζνίκοφ σχολιάζει σε ανάρτησή του στο twitter ότι το Κίεβο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, μοιάζει με σκηνικό από ταινία της Αποκάλυψης. Στη συνέχεια εξαπολύει επίθεση στη Ρωσία τονίζοντας πως αυτό που φέρνει η Μόσχα είναι ο θάνατος των πολιτών, η καταστροφή των πόλεων, της Δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας. Και προσθέτει «δεν είναι Σλάβοι. Είναι Ορκ (από την ταινία Αρχοντας των Δαχτυλιδιών). Αλλά εμείς θα νικήσουμε».

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2022

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Θα ξαναχτίσουμε κάθε δρόμο σε κάθε πόλη, κάθε σπίτι Ουκρανού

Ένα ακόμα μήνυμα εμψύχωσης έστειλε στους συμπατριώτες του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

«Η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει τις υποδομές μας, συνεχίζει να χτυπά τις πόλεις μας. Αλλά θα ξαναφτιάξουμε κάθε δρόμο σε κάθε πόλη» λέει ο Ζελένσκι.

«Κάθε σπίτι, το διαμέρισμα κάθε Ουκρανού. Τώρα που ο κατακτητής είναι ακόμα στη γη μας, πρέπει να τον νικήσουμε όσο μπορούμε.

»Προστατέψτε τις πόλεις, προστατέψτε τα χωριά, προστατέψτε κάθε μέτρο της γης μας. Και κάθε κομμάτι της καρδιάς μας. Ουκρανική καρδιά. Η ψυχή της Ουκρανίας. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον! Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον! Κρατήστε την άμυνα ψηλά! Και προστατέψτε το κράτος! Μαζί θα νικήσουμε. Δόξα στην Ουκρανία!» λέει στο μήνυμά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αμβλύνει τις φορολογικές πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

«Η οικονομική καταστολή της Ουκρανίας είναι ένας από τους στόχους του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι ενώ πρόσθεσε πως είπε στην κυβέρνηση «να χαλαρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους φόρους, να αφαιρέσει όλες τις δυσκολίες, απολύτως τα πάντα».

Σημειώνεται δε, ότι αναβάλλεται η σημερινή του ομιλία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω «πολύ επείγουσας, απρόβλεπτης κατάστασης».