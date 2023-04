Πόλεμος στην Ουκρανία: Μισθοφόροι της Βάγκνερ διεισδύουν στο Μπαχμούτ

Συνεχίζονται στον πόλεμο στην Ουκρανία οι σφοδρές μάχες για την πόλη Μπαχμούτ μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και μαχητών της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ.

H Ρωσία ανακοίνωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία χθες Κυριακή ότι μονάδες μισθοφόρων της Βάγκνερ υποστηριζόμενες από αερομεταφερόμενες μονάδες του τακτικού στρατού κατέλαβαν άλλα δυο τετράγωνα στην πόλη Μπαχμούτ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, καταλήφθηκαν δυο τετράγωνα στο βορειοδυτικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, που έχει καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις εχθροπραξίες.

Μονάδες αλεξιπτωτιστών βοηθούν τη Βάγκνερ συγκρατώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ώστε να μην πλαγιοκοπήσουν τις μονάδες της, κατά την ίδια πηγή. Το Κίεβο δεν σχολίασε την πληροφορία.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Τσερεβάτι, εκπρόσωπο της διοίκησης του ουκρανικού στρατού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, οι μονάδες της Βάγκνερ δρουν σαν πολιορκητικός κριός, επιτίθενται δεκάδες φορές καθημερινά.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται εναντίον των θέσεών μας με σατανικό ζήλο», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό της ουκρανικής Βουλής.

Την Παρασκευή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε πως τα ουκρανικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τομείς της πόλης.

Νωρίτερα χθες το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως απωθήθηκαν 45 επιθέσεις στην Μπαχμούτ και στην Μαρίνκα, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση στα μέτωπα είναι αμετάβλητη και ότι «ο εχθρός υφίσταται μεγάλες απώλειες».

