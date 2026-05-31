Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας με το αλυσοπρίονο - Πάνω του βρέθηκε και μαχαίρι

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν μία μητέρα και τα παιδιά της

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛΑΣ
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής (31/5) ένα συμβάν στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Δρυμού πιο συγκεκριμένα, καθόπου ένας άνδρας βρέθηκε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ που επικαλείται τοπικό μέσο ενημέρωσης, μέσα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν μία μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της, οι οποίοι και κλειδώθηκαν για να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Κατά τις ίδιες πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με το αλυσοπρίονο στη περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα με το αλυσοπρίονο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προέκυψε πως έφερε και μαχαίρι.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, ThessPost.gr

