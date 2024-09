Πόλεμος Ισραήλ Χαμάς: Ξεκίνησε ο 12ος μήνας πολέμου χωρίς ελπίδες για εκεχειρία

Τον 12ο μήνα διανύει ο πόλεμος που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου το 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη παλαιστινιακής οργάνωση Χαμάς, με την προοπτική για εκεχειρία να εξακολουθεί να είναι μακρινή.

Παράλληλα σήμερα, μία ημέρα αφότου μία Αμερικανίδα ακτιβίστρια τουρκικής καταγωγής σκοτώθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια διαδήλωσης κατά του εποικισμού, η οικογένειά της κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι την πυροβόλησε και ζήτησε να διεξαχθεί «ανεξάρτητη έρευνα».

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε το Ισραήλ δεσμεύθηκε να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, που έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.939 ανθρώπους, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Ο ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Τουλάχιστον 61 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, διευκρίνισε το παλαιστινιακό υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι 94.616 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την αρχή του πολέμου.

«Έντεκα μήνες. Αρκετά. Κανείς δεν μπορεί να το αντέξει άλλο. Η ανθρωπιά πρέπει να υπερισχύσει. Εκεχειρία τώρα!», έγραψε το Χ ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί.

Eleven months…..



Enough!



No one can take this any longer



Humanity must prevail#CeasefireNOW #Gaza