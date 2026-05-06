«Πόλεμος» για μια ξαπλώστρα: Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα που δεν έβρισκε να κάτσει

Ένας Γερμανός τουρίστας ήταν τόσο απογοητευμένος που κατάφερε να κερδίσει τη δίκη εναντίον ενός ταξιδιωτικού πράκτορα, επειδή οι ξαπλώστρες στις οικογενειακές διακοπές του σε ελληνικό νησί ήταν τόσο συστηματικά δεσμευμένες που ήταν αδύνατο να τις χρησιμοποιήσει.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους σε οργανωμένες διακοπές σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο τον Αύγουστο του 2024.

Το ξενοδοχείο είχε έναν κανόνα που απαγόρευε ρητά στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλώστρες με πετσέτες, αλλά ο κανόνας αυτός παραβιαζόταν σε μεγάλο βαθμό.

Η καταγγελία του Γερμανού τουρίστα για μία ξαπλώστρα και η δικαίωση

Η οικογένεια ανακάλυψε ότι ακόμα και όταν ξυπνούσαν στις 6 το πρωί, οι περισσότερες ξαπλώστρες είχαν ήδη «πιαστεί».

Ο άνδρας κατήγγειλε σε περιφερειακό δικαστήριο του Αννόβερου ότι αναγκάζονταν να ξοδεύουν έως και 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρουν ένα σημείο όπου και οι τέσσερις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά συχνά αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Το προσωπικό του ξενοδοχείου φαίνεται ότι αρνήθηκε να παρέμβει υπέρ τους.

Οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ του και αποφάνθηκαν ότι είχε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ύψους 986,70 ευρώ. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας, τον οποίο το δικαστήριο δεν κατονόμασε, είχε αρχικά καταβάλει μόνο 350 ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το οργανωμένο ταξίδι ήταν «ελαττωματικό», διότι δεν παρείχε το «χαρακτήρα» που ο αγοραστής είχε το συμβατικό δικαίωμα να αναμένει.

Αν και η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν είχε καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους δικαστές, είχε ωστόσο την υποχρέωση να διασφαλίσει την ύπαρξη οργανωτικής δομής που θα εγγυόταν μια «εύλογη» αναλογία ανάμεσα στις ξαπλώστρες και τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από Times

