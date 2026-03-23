Ποια πλοία καταφέρνουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ;

Προβλήματα έχει προκαλέσει η μερική απαγόρευση διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, από το Ιράν.

Εντούτοις, σε πλοία από συγκεκριμένες χώρες έχει επιτραπεί να περάσουν από τα Στενά.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τα πλοία που διέπλευσαν τα Στενά μήκους 167 χιλιομέτρων από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μείωση της ναυτιλιακής κίνησης

Από την 1η Μαρτίου έως την 23η Μαρτίου, τα εμπορευματοφόρα πραγματοποίησαν μόλις 138 διελεύσεις, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Kpler – μια μείωση κατά 95% σε σχέση με την περίοδο ειρήνης.

Από αυτές, 87 διελεύσεις έγιναν από δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου και περισσότερες από τις μισές ήταν με φορτίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, με την πλειονότητα αυτών να ταξιδεύουν ανατολικά έξω από τα Στενά.

«Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να διαταράσσεται σοβαρά», ανέφερε το περιοδικό ναυτιλιακών πληροφοριών Lloyd's List στην τελευταία ενημέρωσή του τη Δευτέρα.

Ο συντάκτης του, Richard Meade, επισήμανε ότι τα φορτηγά χύδην φορτίου, τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας.

Ανέφερε ότι την εβδομάδα που έληξε την περασμένη Πέμπτη παρατηρήθηκε «αύξηση της κίνησης των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς φυσικού αερίου» μέσω του θαλάσσιου στενού.

Εναλλακτική διαδρομή;

Τη Δευτέρα, τρία ακόμη πλοία – δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδική σημαία που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) και ένα πετρελαιοφόρο με προορισμό την Κίνα – έγιναν τα τελευταία που διέπλευσαν τα Στενά, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης MarineTraffic της Kpler.

Τα Jag Vasant και Pine Gas, αμφότερα υπό ινδική σημαία, μετέφεραν περίπου 45.000 μετρικούς τόνους LPG το καθένα όταν έφυγαν από τη θαλάσσια οδό, έχοντας φορτωθεί στα ΗΑΕ και το Κουβέιτ αντίστοιχα στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Bloomberg και το MarineTraffic.

Το Bright Gold, υπό σημαία Παναμά, έφυγε από το στενό μεταφέροντας περίπου 40.000 μετρικούς τόνους μεθανίου και επρόκειτο να φτάσει στην Κίνα στις 13 Απριλίου.

Το τρίο – που δεν περιλαμβάνεται στην συνολική ενημέρωση της Kpler – φαίνεται να χρησιμοποίησε μια υποτιθέμενη διαδρομή εγκεκριμένη από την Τεχεράνη γύρω από το νησί Larak, ακριβώς έξω από τις ιρανικές ακτές.

Ο Meade ανέφερε ότι κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Κίνας, της Ινδίας, του Πακιστάν, του Ιράκ και της Μαλαισίας, φαίνεται να είχαν διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την Τεχεράνη, «συντονίζοντας τη διέλευση πλοίων» με τους Φρουρούς της Επανάστασής της.

Το Lloyd's List σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τουλάχιστον εννέα πλοία είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή διέλθει από τον «διάδρομο» που φαίνεται να είχε εγκριθεί από το Ιράν, προκειμένου να υποβληθούν σε έλεγχο από τις ιρανικές αρχές.

Δύο από τα πλοία που διέπλεαν τον διάδρομο τη Δευτέρα – το Bright Gold και το ινδικό δεξαμενόπλοιο Pine Gas – διατήρησαν ενεργοποιημένους τους πομποδέκτες AIS τους, κάτι σπάνιο για μη ιρανικά πλοία στην τρέχουσα συγκυρία.

Κυρώσεις κατά πλοίων

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πλοίων που έχουν περάσει από τα Στενά ανήκουν ή φέρουν σημαία του Ιράν, ακολουθούμενα από ελληνικά και κινέζικα πλοία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η Bridget Diakun, αναλύτρια της Lloyd's List Intelligence.

«Αν και το Ιράν συνεχίζει να ελέγχει το στενό και να εξάγει το δικό του πετρέλαιο, όλα τα άλλα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε στάση», σημείωσε προηγουμένως ο Meade.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, πάνω από το 40% των πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά υπόκειντο σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανάλυση της AFP με βάση τα στοιχεία διέλευσης.

Από τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, σχεδόν το 59% υπόκειντο σε κυρώσεις.

Από τις 16 Μαρτίου «ό,τι κατευθύνεται προς τα δυτικά είναι στόλος-σκιά, μεταφορείς φυσικού αερίου ή δεξαμενόπλοια... κυριαρχούν απόλυτα στην κυκλοφορία που διέρχεται», δήλωσε ο Diakun στην ενημέρωση της Lloyds.

Αναλυτές εμπορευμάτων της τράπεζας JPMorgan έχουν σημειώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά κατευθύνεται προς την Ασία, κυρίως την Κίνα.

Οι αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν ότι συνολικά το 98% της παρατηρούμενης κυκλοφορίας πετρελαίου μέσω των Στενών ήταν ιρανικό, με μέσο όρο 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα «στις αρχές Μαρτίου».

Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά σε καιρό ειρήνης.

Με πληροφορίες από France 24 και AFP